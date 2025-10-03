Окончателно: Коли на НСО няма да возят президентската администрация

Дебатът обаче премина основно към това трябва ли НСО да пази депутати и по-конкретно - Делян Пеевски

Автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) няма да бъдат използвани от администрацията на президентската институция. Това решиха окончателно на второ четене днес депутатите. "За" бяха 119 депутати, 64 "против" (1 от БСП, 10 от ПП-ДБ, "Възраждане", 7 от АПС, МЕЧ и "Величие", а 13 се въздържаха (ПП-ДБ и един от АПС).

Идеята за промяната дойде от "ДПС - Ново начало" и бившият вътрешен министър Калин Стоянов. Той обяви, че е провокиран след като в началото на август президентът Румен Радев пътува из Варна с кортеж от 7 коли. Тогава Стоянов публично се възмути, изпрати въпроси кой е пътувал с държавния глава, не получи отговор и внесе предложението.

В средата на септември законовите изменения за НСО минаха на първо четене, а днес по спешност бяха включени извънредно в дневния ред на пленарното заседание.

Отделно ДБ опитаха да свалят охраната на НСО към депутати, с изключение на председателя на НС. Според сега действащите разпоредби народните представители получават охрана ако има конкретни данни за застрашеност. Предложението им обаче бе подкрепено само от 76 депутати (22 от ПП-ДБ, "Възраждане", АПС и МЕЧ). 103 бяха против, а 16 се въздържаха (БСП-ОЛ и 2 от ГЕРБ).

Божидар Божанов от "Да, България" заяви, че между двете четения са поискали народните представители и други важни лица да не могат да ползват охрана на НСО. "Има достатъчно възможности да бъдат охранявани, няма нужда НСО, който е орган, които пази премиер, президент и др. да пази и нас. Няма нужда от това. Мнозинството, което вчера обслужи Пеевски ще го обслужи и сега, ще му запази охраната и най-добрите луксозни коли. Не е ясно с какво е мотивирана тази охрана. Днес дойдох на работа пеша. Защо едни идват пеша или с градски транспорт, а г-н Пеевски да се вози и да бъде пазен", ядоса се той.

След това и другият съпредседател на формацията му Ивайло Мирчев защити тезата, че не е нужно депутатите да се возят с коли на НСО и да бъдат охранявани от нея - можело да ходят пеша, с градски транспорт, или да ползват железниците. "БДЖ са страхотни хубаво, да го усетят", иронизира той. Мирчев се ядоса, че Делян Пеевски е охраняван от специализирания отряд за борба с тероризма. "15 души от баретите пазят голямото Д не е ли лицемерно? Да се махне НСО на администрацията на президента, добре, но един човек да ангажира същия капацитет за охраната си...", заяви депутатът.

След което Мирчев и представители на "ДПС - Ново начало" започнаха да спорят кой какво е правил в кабинета на Делян Пеевски и дали Надежда Йорданова от ДБ работи срещу националния интерес заради гласуването й по резолюцията на ПАСЕ във вторник. "Като кажа голямо Д и скачате все едно на малки лъвчета сме дали месце", иронизира депутатът от ДБ и отрече да е влизал в кабинета на Пеевски. Божанов пък поиска наказания за хора, които обиждат колегата му.

Йордан Цонев от ДПС нарече Мирчев "главния елф". "Трябваше да го прекъснете и да му направите забележка - не НС е това, което решава кой и как да бъде охраняван. Да си зададе въпросите на междуведомствената комисия. Ние не сме взимали такова решение Това са жалки опити за пиар", заяви депутатът. Станислав Анастасов пък каза, че щели да подарят на Мирчев брояч, който да отчита колко пъти е споменал Пеевски.

Златан Златанов от "Възраждане" пак се възмути, че законопроектът не е бил разпределен на комисията, която председателства ресорно - за контрол над службите и СРС. Удря се президентската институция, заяви той и видя "сглобка между 4 субекта". Той отбеляза, че от вчера Пеевски нарича президента по малко име, както и за минаването на трите законопроекта, които му отнеха правомощията по назначаване на шефове на спецслужбите. Златанов обяви, че ще дадат днешния законопроект на Конституционния съд. "Възраждане" обещаха да гласуват "за" предложенията на ДБ депутатите да не ползват НСО, партията имала и свой законопроект.

Шефът на вътрешната комисия Маноил Манев от ГЕРБ каза, че законопроектът на Златанов още не е влязъл в зала и нямал общо с дебатираното в момента - темата била същата, но бил отделен законопроект. И призова сегашните изменения да се гледат текст по текст.

Петър Петров от "Възраждане" също попита колко човека на НСО охраняват Пеевски. Ивайло Мирчев заяви, че са питали, но им казали, че е тайна. "Аз съм убеден, че ако се направи справка, сигурно цялата администрация на президента ползва толкова, колкото Пеевски. Президентската администрация е като Майка Тереза като това, което той ползва, добави съпредседателят на "Да, Бг". Дори бил виждал съветници на президента да ходят пеша на работа. Явно не им е толкова важно, вметна той.

Темата е: ще продължи ли НСО да е транспортна фирма, настоя обаче Йордан Цонев.

Шефът на вътрешната комисия в НС Маноил Манев от ГЕРБ повтори тезата на Бойко Борисов от сутринта, че никой не отнема нищо на президента. "Никой не сваля охраната от НСО на президента, никой не взема колите на президента. Никой не взема достойните офицери от НСО от президента. В този законопроект, в неговия единствен параграф, се маха възможността достойни офицери да са таксиметрови шофьори на администрацията. Полковници, майори да возят администрация според мен не е ок. Затова подкрепям закона", защити той позицията си.

Ивайло Мирчев и Божанов имали своите основания да искат промените за охраната на депутатите. "Напоследък много бързат да попълват всяка законова празнина, която видят", иронизира той. Според него двете точки, предлагани от ДБ трябва да са в отделен законопроект. И попита какво се случва със застрашените лица, които остават без охрана и превоз. "Текстът означава само, че ще отпадне охраната на зам.-председателите на събранието. Реално е това. НСО осигурява охрана и шофьор на зам.-председателите, така предложения текст ще доведе до премахването й. В НС има много колеги, които са били в ситуация да са охранява от НС", настоя Манев.

Манев заяви, че е имало и хора от "Възраждане" и дори от ПП-ДБ - бившият им министър, който бил "застрашено лице от свои колеги от ПП-ДБ". "В това предложение трябва да е разписано какво се случва в такава ситуация - кой ще поеме тази охрана, как ще я осъществява, ще има ли право той да влиза в охранявани от НСО обекти. Затова съм против тези 2 поправки. Те могат да съществуват само и единствено в отделен законопроект", настоя депутатът от ГЕРБ.

Божанов заяви, че е готов да изготвят и законопроект, след което директно попита ГЕРБ готови ли са да свалят охраната на Пеевски. Просто премахваме охраната на зам.-председателите, вметна той за другата поправка И настоя, че президентската администрация я возят сержанти, не офицери.

"Ще умра от смях да видя как пишете закон с имена - срещу охраната на конкретен депутат", иронизира го обаче Манев.

Асен Василев от ПП отбеляза, че правят разлика между транспорт, шофьор и охрана. Той не се съгласи с тезата на Манев, че МВР няма как да влезе в сградата на НС и не било уредено в предложенията на ДБ. "МВР в момента е в сградата на НС и пази кабинета на Пеевски - специализираният отряда за борба с тероризма е тук. Не виждам защо да има охрана и от НСО. Отидете в 222 А и ще ги видите. Като финансов министър, когато НСО поискаха най-високия клас автомобили в света и обясниха, че ще са за посрещане на чужди държавни глави, не съм си представял, че този клас ще дадени да депутата Пеевски, защото е заплашен. Това е такава злоупотреба с държавен ресурс, че не знам какво да кажа. Една детска градина отива всяка година за охрана на депутата Пеевски", заяви Василев.