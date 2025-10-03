"Спаси София": Около 400 000 столичани може да останат без сметоизвозване още от тази събота

София е притисната до стената, като около 400 000 столичани може да останат без сметоизвозване още от тази събота. Това заяви пред журналисти общинският съветник от "Спаси София" Андрей Зографски преди началото на извънредното заседание на Столичния общински съвет. Той посочи, че проблемът е следствие на забавяне на търговете за сметоизвозване и липса на подготовка от страна на Общината.

По думите на Зографски районите "Люлин" и "Красно село" ще бъдат първите засегнати, а до края на декември без обслужване могат да останат и районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина". "Последствията са сериозни – половината град ще бъде частично без сметопочистване, а цените за битови сметки за голяма част от столичаните могат да се увеличат десетократно", предупреди общинският съветник.

Той подчерта, че общинското ръководство не е осигурило необходимата техника и персонал за справяне с кризата. "Само с удължаване на сроковете на настоящите фирми или директно възлагане на нови изпълнители може да се избегне пълна криза. В противен случай част от столичани ще останат без сметопочистване и качеството на услугата в града ще спадне драстично", каза Зографски.

Според него е важно да се приложи принципът „замърсителят плаща", но при сегашните условия това ще доведе до 10–15 пъти по-високи битови сметки за домакинствата. "Грешката при търговете е, че беше заложена ориентировъчна, а не пределна цена. Това допусна неефективност и повишаване на разходите, което сега ще се плаща от софиянци", добави той.

Зографски настоя спешно да се приложат готовите доклади за подсилване на капацитета на общинските предприятия "Софекострой" и Столично предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), за да може градът да поеме услугата, докато се намират дългосрочни решения. "Без това столицата ще стане заложник на фирми с недостатъчен капацитет и на практика гражданите ще плащат повече за по-лоша услуга", добави Зографски, цитиран от БТА.