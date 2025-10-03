ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Загинал край Свети Влас, Желязков нареди армията д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21422469 www.24chasa.bg

Работник сряза пръстите на ръката си в дърводелски цех

Тони Маскръчка

1608
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Работник пострада в дървопреработвателен цех в санданското село Левуново, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в четвъртък, когато към 11:45 часа в РУ-Сандански е получено съобщение от ФСМП за оказана медицинска помощ на мъж със срязани пръсти на ръката. От полицейските служители е установено, че пострадалият е 50-годишен мъж от гр. Сандански, който по време на работа с дърообработваща машина в цех, намиращ се в бившия стопански двор на с. Левуново, е срязал сухожилия на три от пръстите на ръката си.

За случая са уведомени дирекция „Инспекция по труда"-Благоевград и компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?