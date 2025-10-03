Васил Терзиев: Не е вярно, че BG-ALERT е задействан без мое знание

Не е вярно, че BG-ALERT е задействан без мое знание, съгласували сме го с директора на дирекция „Аварийна помощ и превенция" към Столична община Красимир Димитров и смятам, че решението беше правилно, каза кметът на София Васил Терзиев в отговор на въпрос преди извънредното заседание на Столичния общински съвет днес.

Кметът посочи, че са паднали много дървета на Витоша, но за щастие няма никакви инциденти. Терзиев добави, че усилията на Общината са насочени към още по-прецизна работа и изчистен комуникационен протокол, за да могат гражданите своевременно да бъдат уведомявани при подобни ситуации.

На въпрос как се справя Общината с почистването на пътя към Витоша, той отговори, че почистването е протекло по план. "Нищо не ни изненада, нямаше проблеми с наводнения, за разлика от други градове. Изключително бърза реакция, именно, защото сме се подготвили за подобен тип събитие", посочи Терзиев.

Кметът допълни, че подготовката включва почистване на коритата на реките, отводняване на шахти и механизъм за бърза реакция при такива природни явления.

Васил Терзиев обясни, че се очаква да бъде създадено мобилно приложение на Столична община, в което също ще се изпращат съобщение за подобни събития.

По-рано днес беше задействана системата BG-ALERT в столицата заради обстановката в природен парк "Витоша".