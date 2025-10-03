ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Жител на село Кости: Пълен потоп, няма къща, която да не е наводнена

2532
Пропаднал път в Царево Снимка: Фейсбук/Община Царево

Заради дъждовете в Царево десетки къщи са наводнени и са затворени пътища. За момента не се съобщава за жертви.

Според местните едно от основните дерета не е почистено от потопа отпреди 2 г. и е причина да залее къщите наоколо на 3 октомври.

"Пълен потоп, тотална щета, няма къща, която да не е наводнена. Абсолютно бедствие. Не са взети мерки от предишното наводнение. Този път е много по-страшно", казва пред bTV жители на Царево.

Две семейства са били евакуирани в сградата на пожарната служба, а хората от село Кости, което традиционно се наводнява заради реката, са били настанени в кметството. "Целият първи етаж е пълен с вода, не можем да влезем вътре, за да видим какво е положението", казва жител на село Кости.

"Огромни количества дъждове паднаха, за щастие нямаме пострадали този път. Още в ранните часове да деня успяхте да евакуираме всички застрашени бяха прибрани в сградата на пожарната. Има няколко компрометирани моста, по които ще бъде спряно движението. Мостът след с. Изгрев в паднал изцяло", казва гл. инспектор Кирил Киряков, началник на района служба Царево.

Учебният процес е преустановен в общините Царево, Приморско и Созопол.

Пропаднал път в Царево Снимка: Фейсбук/Община Царево

БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩИНА ЦАРЕВО - ОБСТАНОВКАТА СЕ НОРМАЛИЗИРА КЪМ МОМЕНТА Валежи от 410 л. кв.м. в с. Изгрев и 225...

Posted by Община Царево on Friday, October 3, 2025

