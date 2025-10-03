Прокуратурата подготвя повдигане на нови обвинения за кмета на Минерални бани Мюмюн Искендер

Прокуратурата ще повдигне нови обвинения срещу кмета на Община Минерални бани Мюмюн Искендер, чието отстраняване от длъжност се иска от обвинението. Това съобщи в кулоарите на окръжния съд в Хасково прокурорът по делото от Софийска градска прокуратура Ангел Кънев, цитиран от БТА.

Исканото отстраняване от длъжност на Искендер е във връзка с водено срещу кмета разследване, по което той вече е с повдигнати обвинения. Те са за престъпна дейност с имуществени разпореждания по отношение на десетки декари недвижими имоти за близо един милион лева. Новите обвинения, за които има събрани доказателства и по които ще бъдат повдигнати обвинения на кмета, са за разпореждане с общински парични средства по неправомерен ред за плащане на търговски дружество. Те се изясняват и прецизират все още, каза прокурор Ангел Кънев.

Делото за исканото отстраняване от длъжност на Искендер днес беше отложено от съда за втори път и насрочено за друга дата. Причината, както и на предишния процес, е невъзможността кметът да се яви лично в зала, зари влошеното си здравословно състояние. На 28-и септември той бе приет в болница, където се лекува и в момента. Информацията беше дадена в съдебна зала от защитника му адвокат Димитър Димитров и потвърдена от прокурора, след направена проверка в МБАЛ Хасково през вчерашния ден.

Към настоящия момент Мюмюн Искендер е и с мярка от парична гаранция, която му е наложена по производство, по което е с обвинения за участие в организирана престъпна група за злоупотреби с евросредства.