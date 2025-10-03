Дърво смачка покрива на заведение за хранене в Добрич

„В Добрич дърво е паднало върху покрива на заведение за хранене в жилищния квартал „Добротица. Има паднали дървета във всички общини в област Добрич. Към момента няма сериозни индиценти. На места има паднали клони и по пътната мрежа, и в населените места. Премахваме своевременно. Вятърът е силен, очакваме сигналите са станат повече. В готовност сме", съобщи комисар Дарин Димитров, директор на регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението"-Добрич.

„Републиканските пътища в област Добрич са проходими. Има няколко паднали дървета, на места има и паднали клони. Няма закъсали автомобили. Няма наводнени пътища", каза дежурният в Областното пътно управление. „Сутринта вятърът в Добрич беше 4 метра в секунда, валежите са около 3 литра на кв.м. Очакванията са валежите и вятърът да се усилват. Вчера максималният вятър е бил 10 метра/сек", съобщават от Хидрометеорологчната обсерватория в Добрич..

Екипите на общината Добрич, заедно с регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и МВР, са в готовност да реагират при получаване на сигнали за инциденти, съобщават оттам. Дежурни групи от общинските предприятия „Устойчиви дейности и проекти" и „Комуналстрой" също са готови да съдействат при нужда.