Делото за смъртта на сина на пловдивския адвокат Йордан Давчев тръгва, няма да поправят обвинението

Ваня Драганова

1668
Адвокат Йордан Давчев Снимка: Никола Михайлов

Апелативният съд не откри процесуални нарушения в разследването 

Делото за смъртта на сина на известния пловдивски адвокат Йордан Давчев - Теодор, тръгва на 17 октомври т. г., след като Апелативният съд отказа да върне обвинението на поправка с окончателно определение. 18-годишният Теодор почина на 10 септември 2021 г. - два дни след падане от капака на движеща се кола.

Според прокуратурата на 7 септември 2021 г. Теодор Давчев бил с приятели на вила в село Песнопой. През нощта младежите решили да отидат до мост, от който се открива красива гледка. Някои тръгнали пеша, а подсъдимият сега Христо Симеонов - с БМВ. В един момент той спрял колата, двама от компанията се качили на предния капак, а Теодор Давчев - отзад, с гръб към движението. Христо потеглил и Теодор паднал по гръб и ударил главата си.

Другите го качили в колата и се върнали във вилата, където младежът не се чувствал добре през нощта. Прибрал се в Пловдив около 14 ч. на 8 септември и първоначално не казал на родителите си какво се е случило. По-късно същия ден постъпил за лечение в болница, но след 2 дни настъпил фаталният му край.

На разпоредителното заседание на 11 септември т. г. Йордан Давчев и адвокатът му Красимир Елдъров настояха обвинителният акт да бъде върнат на прокуратурата заради невръчени на бащата документи и неуважени искания, но Окръжният съд отказа. При последвалото обжалване и апелативните магистрати не откриха нарушения.

Така процесът трябва да стартира след 2 седмици. Според адвокатите на шофьора Христо Симеонов той е готов да признае вината си. 

Адвокат Йордан Давчев

