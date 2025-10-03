ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Запалиха колата на 55-годишна жена от Монтана

Камелия Александрова

Издирват подпалвача на колата на жена в Монтанско

Минути след полунощ на 2 октомври в село Владимирово, община Бойчиновци пламнал автомобил„Фолксваген", собственост на жена от Монтана. Возилото било паркирано пред дома й. То е собственост на 55-годишна жителка на Монтана.

Свидетели забелязали пламъците и се втурнали да гасят. Извикана е и полиция.

На местопроизшествието е извършен оглед. Събрани са категорични данни, че се касае за умишлен палеж.

Вследствие на пожара частично е обгоряла предната част на автомобила и е спукано предното панорамно стъкло. Стойността на причинените щети е в процес на установяване.

Работата по случая продължава, образувано е досъдебно производство.

Издирват подпалвача на колата на жена в Монтанско

