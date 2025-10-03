Атанас Атанасов: Има проруска кампания за влияние върху президентските избори

В ход е проруска кампания за оказване на влияние върху предстоящите президентски избори и евентуални предсрочни парламентарни избори. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Атанас Атанасов в декларация от трибуната на Народното събрание.

Ето какво още гласи декларацията, прочетена от името на ПГ на ПП-ДБ:

В настоящия момент България е една от главните цели на руските специални служби, поради присъединяване към еврозоната от 1 януари 2026г. и предстоящите президентски избори. Целта им е засилване на антиевропейските настроения в страната, подкопаване на подкрепата за Украйна, директна намеса в политическите процеси, предизвикване на дестабилизация, дискредитиране и отслабване на демократичните институции, засилване на разделението в обществото, печелене на симпатиите на големи социални групи въз основа на исторически сантимент, фамилни връзки или антиевропейска реторика.

Търсеният резултат е промяна на външната политика на страната, подмяна на обществените нагласи и възприятия чрез провеждане на психологически операции, пропаганда и дезинформация.

В ход е проруска кампания за оказване на влияние върху предстоящите президентски избори и евентуални предсрочни парламентарни избори. Крайната задача е инсталиране на зависимо, марионетно правителство и проруски президент.

Финансирани и активирани са проруски политически проекти, медии, НПО за приятелство с Русия, мрежата на руската църква, паравоенни структури, футболни хулигани, мотоциклетни клубове, „сърдити млади хора", включително и лица, вербувани през тъмната мрежа, които нямат представа, че работят за Кремъл.

Подобни кампании са провеждани по отношение на всички страни - членки на ЕС и НАТО.

Няколко примера:

През 2016 г. руските специални служби организират неуспешен опит за държавен преврат в Черна гора и опит за убийство на тогавашния премиер Мило Джуканович. Осъдени са двама руски граждани, смятани за агенти на ГРУ, двама лидери на проруската опозиция и деветима сръбски граждани. След неуспеха на преврата Черна гора стана член на НАТО през следващата 2017г.

Словакия обвини Русия в намеса в парламентарните избори през 2023 г., на които проруската партия на Фицо спечели изборите след кампания за прекратяване на военната помощ за Украйна.

В Резолюция на Европейския парламент от 25 април 2024 г. относно новите твърдения за руска намеса в Европейския парламент, в предстоящите европейски избори и въздействието върху Съюза остро се осъждат опитите от страна на Русия за пряка или непряка намеса в демократичния процес на вземане на решения и в изборните процеси в Съюза и неговите държави-членки чрез голям набор от различни методи за провеждане на хибридна война, които са част от по-широка стратегия за подкопаване на нормалното функциониране на европейските демократични процеси и законодателни процедури. Тези методи включват кибератаки, в т.ч. срещу Европейския парламент, вербуване на видни европейски политици, намеса в избори, както и финансиране на движения и лобисти.

Президентските избори в Румъния, проведени през ноември 2024 г., са друг пример за специална операция на руските специални служби. Румънските прокурори разкриха сложен руски план, който доведе до изборната победа на маргиналния прокремълски кандидат Калин Джорджеску с помощта на кибератаки и дезинформация. Четири компании с връзки с Русия са организирали фалшиви профили в социалните медии и AI ботове, като са достигнали до най-малко 1,3 милиона граждани, за да повлияят на общественото мнение - да се отслаби доверието в румънската демокрация и да се подсили общественото недоволство.

В проведените миналата седмица парламентарни избори в Молдова също се видя ръката на Кремъл. Проруската опозиция в Молдова се опита да спре страната по пътя ѝ към ЕС, подкрепяна от Русия чрез платени протести, дезинформация и купуване на гласове, заливане на социалните медии с фалшиви новини и с фалшиво съдържание, генерирано от изкуствения интелект, както и хакерски атаки срещу IT системите.

Преди дни Чехия забрани влизането в страната на руски дипломати и бизнесмени с дипломатически паспорти. Според външния министър на страната тази мярка ще помогне за решаването на проблема със сигурността в Чехия, тъй като руската дипломатическа мрежа прикрива агенти, които застрашават сигурността на страната.

През 2024 г. високопоставени представители на НАТО обвиниха Русия в опит за убийство на изпълнителния директор на немския отбранителен концерн Райнметал Армин Папергер. Райнметал ще участва в строителството на два завода в България - за производство на барут и на снаряди. Това е само един пример, че България е непосредствена мишена на операциите на руските специални служби.

Следващите редовни избори в България са президентските и надявам се никой в тази зала няма и капка съмнение, че Русия ще хвърли целия си хибриден арсенал срещу нас. Големият въпрос е дали ние имаме институционален капацитетът, както в Молдова, да противодействаме. Към този момент моят отговор и моята тревога е - не.

Призовавам правителството на Република България да прояви решителност и твърдо да се противопостави на всички враждебни опити на чужди сили, основно на Руската федерация, за дестабилизация и намеса в политическия живот на страната, включително и чрез издигане на професионални и независими кандидатури за ръководители на специалните служби.