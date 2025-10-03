ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват контрабанда на наркотици през Калотина ...

Пропадна мост в село Изгрев край Царево, от морето до границата с Турция се стига по заобиколен път

Димчо Райков

Участък от второкласния път II-99 между селата Изгрев и Българи в община Царево е затворен за всички автомобили поради компрометирана цялост на моста над река Изгревска при 59-и км съобщиха от АПИ. Съоръжението е с нарушена цялост от обилните валежи през последното денонощие, които причиниха наводнения и сериозни материални щети на инфраструктурата в община Царево. За гарантиране на безопасността на пътуващите е ограничено преминаването в отсечката между град Царево и Малко Търново, като трафикът се пренасочва по общински пътища през Царево – Бродилово – след това отново по пътя Царево – Малко Търново, както и по третокласния път III-907 Босна - Визица. Движението се регулира от „Пътна полиция".

Съоръжението при 59-ти км на второкласния път е в експлоатация от 1960 г., като е частично ремонтирано през 2023 г. след наводненията преди две години.

В момента екипи от Областно пътно управление Бургас правят оглед на моста и на цялата инфраструктура в региона, за да оценят състоянието й и да бъдат набелязани последващи действия за възстановяването й.

