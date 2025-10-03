ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Окръжният съд оправда обвиняем по дело за убийство в Кърджали

Ненко Станев

27-годишният Красимир Иванов беше оправдан по обвинението, че е извършил убийството. СНИМКА: Архив

Окръжният съд в Кърджали оправда 27-годишния Красимир Иванов, обвинен за убийството на 67-годишния Назми Мюмюн, известен като Стоян Кочана, през лятото на 2024 г. С решението си магистратите признаха младия мъж за невиновен и измениха мярката му за неотклонение от „задържане под стража" в „подписка" до влизане в сила на присъдата.

Тялото на 67-годишният Назми Мюмюн беше открито на 20 август миналата година в жилище на пазара в Кърджали. Още при първоначалния оглед и последвалите процесуално-следствени действия разследващите установиха, че смъртта е насилствена. В хода на полицейското издирване бяха задържани двама мъже – на 27 и 66 години, но впоследствие прокуратурата повдигна обвинение единствено срещу по-младия – Красимир Иванов. Той остана в ареста с най-тежката мярка „задържане под стража".

Решението на кърджалийските магистрати не е окончателно и може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив.

