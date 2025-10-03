Загинал край Елените, Желязков нареди армията да помага (Обновена, Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Митов заминава за ваканционното селище, ще води координацията на службите лично

Мъж е загинал във ваканционно селище "Елените" при потопа, ударил днес Община Несебър, научи "24 часа".

Кметът на Несебър Николай Димитров потвърди информацията, уточнявайки, че други три жени от същия комплекс са спасени.

По информация на 24 часа става дума за комплекс "Три вилидж".

Загиналият е обитавал апартамент на първия етаж, когато придошлата вода от застроеното с хотели и вили дере заляла постройката.

По разпореждане на премиера Росен Желязков вътрешният министър Даниел Митов заминава за Елените спешно. Ще ръководи координацията на службите лично. Отново по разпореждане на Желязков в издирвателните операции се включват армията и гранична полиция. Ваканционно селище Елените след бедствието ВИДЕО: 24 часа

Над 30 автомобила са завлечени. Пускат и водолази да оглеждат за жертви. Вдигнати са дронове на "Гранична полиция", които оглеждат от въздуха. Ваканционно селище Елените след бедствието ВИДЕО: 24 часа

Преди минути от Областната администрация уточниха подробности. Вследствие на обилен дъжд се получава вълна, която идва от Елените, което води до заливане на всички хотели и сгради.

Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора. Веднага са изпратени 2 екипа на Пожарната от Несебър, 1 екип на Пожарната от Поморие, водолази, специализирана амфибия, включително от Варна.

При пристигане екипите с високопроходима техника трудно достигат до сградите, след спадане на нивото на водата успяват да достигнат до хотелите. До този момент са евакуирани 6 жени, три от които от Полша, и е намерено тяло на един мъж в подземен етаж на сграда. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи.

По разпореждане на кмета Николай Димитров е спрян градският транспорт в Несебър.

На място работят екипи на пожарната и Гражданска защита, в Несебър е областният управител Владимир Крумов, очаква се по-късно днес и премиерът Желязков. 🚨 ИЗВЪНРЕДНО СЪОБЩЕНИЕ 🚨 ‼️ Масово наводнение в курортите Елените, Свети Влас и квартал Инцараки – община Несебър. 🌊... Публикувахте от Arman Lalayan в Петък, 3 октомври 2025 г. Елените и Свети Влас...дано да няма човешки жертви!🙏😔 Предупреждаваха от Меteo Bulgaria. Кадрите са техни също. Освен... Публикувахте от Петър Велков в Петък, 3 октомври 2025 г.