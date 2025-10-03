Поне още 2 часа отводняват кръстовището в Пловдив, не е ясно кога тръгват колите

Районният кмет Атанас Кунчев следи работата на място, там е и техника за източване на обратни води

Все още няма яснота кога колите ще тръгнат през наводненото кръстовище между ул. "Индустриална" и бул. "Александър Стамболийски" в пловдивския квартал "Кючук Париж". "Нивото започна да спада, но още поне два часа ще я изпомпват. След това ще направим оглед и ще пуснем трафика едва след като се уверим, че всичко е безопасно", каза пред "24 часа" кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.

Отсечката плувна още вчера, когато започна да вали, тъй като колекторът се напълнил. Освен дъжда по пътя бликнаха и обратни води, защото шахтите не можеха да поемат повече. Хората от района се оплакваха от ужасна миризма във въздуха.

От общината съобщиха, че на място са позиционирани 7 помпи, които да източват водата. Самият колектор пък има още 2. Кунчев уточни, че е изпратена и вома, която се грижи за обратните води. Районният кмет увери, че остава на кръстовището, докато не приключи работата.