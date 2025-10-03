След потопа: Проверяват всички хотели за нарушения при строителството, а фирмите поддържащи пътищата ще бъдат глобени

Организацията на почистването на републиканските пътища не е добра, на пътноподдържащите фирми ще бъдат наложени максимални санкции, каза Иван Иванов

Мирослав Боршош възложил чрез областния управител пълна проверка на ваканционните селища, за да се види как са издавани разрешителни за строеж на хотелите там

Поискани са две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили, които са изпратени, каза Атанас Запрянов

Министър Манол Генов е разпоредил проверка на Басейнова дирекция "Черноморски район"

Трансформатори са спирани само на места, където има голямо количество вода, каза Жечо Станков

С дрон наблюдаваме автомобили в морето, но вълните сега са 7-8 метра, каза зам.-вътрешният министър Тони Димитров

Наводнението в Елените е взело първата си жертва. Това потвърди зам.-министърът на МВР Тони Димитров след заседанието на Министерския съвет.

180 са подадените сигнали, евакуират се хора, вилно селище Елените в 11,42 часа е задействана системата BG Arlet. Предстои слизането на вода по 34 сухи дерета, което ще причини сериозни щети.

"След като водата е навлязла на територията на курортен комплекс, състоящ се от четири сгради, там е било насочено цялото количество вода. Служителите на "Пожарна безопасност" са установили и в момента тече спасителна операция, но човекът, който виждат, се е удавил. Той се е намирал в подземно помещение на една от сградите и сега се провеждат действия по неговото изваждане", поясни Тодоров. Има няколко автомобила, които водата е отнесла в морето заради големи вълни от 7-8 бала. Когато имаме възможност, ще извадим автомобилите, каза още Тодоров. И обясни, че в "Свети Влас" няма бедстващи, а пътят до Слънчев бряг вече не е затворен. Задействан е и Планът за бедствия.

Искам да благодаря за бързата реакция на полицията и армията, защото успяха да спасят трима полски туристи, каза министърът на туризма Мирослав Боршош. Той е наредил и проверки на строителните книжа на всички хотели.

"В момента нямаме информация за други бедстващи туристи, които да се нуждаят от специална намеса. Това, което съм възложил и аз чрез областния управител - да направи пълна проверка на територията на тези ваканционни селища, за да определи по какъв начин, как са издавани разрешителни за строеж на хотелите там", обясни той.

Министърът на енергетиката Жечо Станков съобщи, че трансформатори са спирани само на места, където има голямо количество вода, за да не се стигне до токови удари. По думите му след като засегнатите райони бъдат отводнени, захранването ще бъде възстановено.

В района на Елените не разполагаме с метеорологични станции. По данни от съседните станции интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере. Река там няма. Там има няколко сухи дерета. Информацията е, че интензивен дъжд за кратко време, предполагаемо количество - между 200-250 л/кв.м., обясни министърът на околната среда и водите Манол Генов. Още днес съм разпоредил проверка на Черноморска басейнова дирекция, за да видим дали инвестиционните дейности са съгласувани, каза още той.

„Остава тежка ситуацията на автомагистрала „Хемус". Снощи до късно давах инструкции на Агенция „Пътна инфраструктура" за предприемане на адекватни действия, предвид метеорологичната обстановка, но не бяха взети предвид. Организацията се оценява като недостатъчно добра, да не кажа лиша. В резултат на това ще бъдат наложени максимални санкции на пътно поддържащите фирми, включително на държавната „Автомагистрали" ЕАД", каза пък министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов. Той допълни, че при поредни неадекватни действия от тяхна страна ще има и дисциплинарни мерки при следващи снеговалежи и лоша организация на движението. Целият наличен състав в момента е на място, за да разчистят трафика, каза още той.

По отношение на евентуалното презастрояване и допуснати строителни нарушения, министърът информира, че още днес ДНСК ще бъде изпратена на място в засегнатите райони, за да се установи дали има отклонение в строителството и от одобрените общи устройствени планове на съответните общини, които биха могли да са допринесли за ситуацията. Всички мерки ще бъдат взети от държавата по отношение на контрола, категоричен бе министър Иванов.

Поискани са две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили, които са изпратени, имаме готовност останалите модули за борба с наводнения също да реагираме. Ако МВР отправи към нас искане, сме готови да изпратим допълнителни сили, каза пък военният министър Атанас Запрянов.