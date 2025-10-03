Столичното предприятие за третиране на отпадъци ще събира боклука в "Люлин" и "Красно село"

Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) ще събира боклука в "Люлин" и "Красно село", каза кметът на София Васил Терзиев пред журналисти.

По думите му, от „Софтекострой" са казали, че нямат възможност те да извършат дейността, затова се налага Общината да се заеме с тази дейност.

СПТО имат камиони, имат контейнери, има протокол, тъй като ние не сме изненадани от това, че можеше да стигнем до тази ситуация, каза още Терзиев.

Ние сме работили да има много конкурентен търг, но когато в този търг на едната фирма и запалиш камионите, на другата ѝ вземеш лиценза, а на третата не знам кога какво ѝ е казано, когато един останал точно за тази позиция кандидатства да избере да не си отвори ценовата оферта, можете да си представите какво се е случило зад кулисите, допълни кметът.

Има криза, като всяка друга криза ще се справим, категоричен беше Терзиев.

Ако за се огъна, защото е много трудно, имам само една опция, нямам друго решение, плащате 5-10 пъти повече следващите години боклук. Аз това не искам да го кажа, затова търся всяко едно друго решение, каза той.

Ще се наложи да бъдат прекратявани позиции от поръчката. Няма ситуация, в която ние да приемем цена от 400 лева на тон, каза още Васил Терзиев.

За нас като град предстои преломен момент - или всички ние ще се огънем и това ще стане новото нормално – да плащаме за всичко по много, защото някой просто е решил, че може да ни ограбва ежедневно, или ще се противопоставим, каза още кметът.

БТА припомня, че в края на септември Васил Терзиев съобщи за натиск, саботажи и опити да се запази статуквото при обществените поръчки за сметопочистване в София преди отварянето на нови ценови оферти. В новите обществени поръчки са заложени ясни правила, строги санкции и по-високи изисквания за механизация и професионализъм. Този път гражданите няма да плащат цената на чужди грешки или некачествено изпълнение, допълни тогава кметът.