Боршош: Работим за цялостно изграждане на спортна инфраструктура заради спортния туризъм

Развитието на туризма всяка негова част има своята тежест. Кюстендил е напред като възможности и природа. Цялостно изграждане на спортна инфраструктура за развитие на спортния туризъм е важно за България. Този вид туризъм става все по-популярен, много отбори идват у нас, за да тренират

Това каза министърът на туризма Мирослав Боршош в отговор на въпрос на депутата от ДПС-Ново начало Николай Златарски относно възможностите за държавна подкрепа за спортно-туристическия потенциал на област Кюстендил.

Министърът обясни, че конкретно за Кюстендил са планирани 3 проекта за модернизация, като основно се отнасят за рехабилитация на спортния комплект "Осогово". Очаква се скоро да започне ремонт на лекоатлетическата лента и полигон, както и цялостна промяна на осветлението в комплекса.

"Футболният терен трябва да се възстанови, има и планирани дейности по модернизирането на спортно-образователната инфраструктура", каза Боршош.

"За спортната писта направихме такава дискусия, одобрени са 1,6 млн. лв. за нея, това каза тогава зам.-министъра на спорта. Търсим и начини за създаване на център за ски на закрито, което е едно много иновативно решение", заяви в отговор Николай Златарски и благодари на министъра за добрата работа с представителите от региона.

"Надявам се в бюджета да има повече средства за инфраструктурни проекти. Туризмът идва след доброто местно управление и инфраструктура.", каза още Боршош.

"За тези 9 месеца има голям ръст при туризма в Кюстендил. За това е помогнала и нашата реклама", допълни той.