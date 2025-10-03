Томислав Дончев: До края на годината очакваме 2 млрд. евро от ЕК

До края на годината очакваме 2 млрд. евро от ЕК. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев след заседанието на Министерския съвет.

440 млн. евро ще ни бъдат платени по втория транш от ПВУ. От 59 цели България е изпълнила 58. Единствената, която остава, е за КПК. Очаквам това да доведе до задържане на 200 млн. евро, каза още той.

Вчера подадохме искане и за третото плащане в размер на 1,4 млрд. евр. Разчитам то да бъде обработено максимално бързо, каза още Дончев. И призова всички, които изпълняват проекти, да работят качествено и в срок - до август другата година. Не можем да си позволим забавяне от политически кавги и неуредици, категоричен беше вицепремиерът.

Относно Комисията за противодействие на корупцията, проблем е цялостната й концепция и съществуване. След решение на Конституционния съд от 2020 г. е взето решение, че тя трябва да се избира с обикновено парламентарно мнозинство, което според Европейската комисия не дава достатъчно гаранции за това да е неполитизиран орган, обясни Дончев. Имаме 6 месеца, работейки със службите на ЕК, да преосмислим съществуването, кройката и начина на избор на КПК. Трудно ще е да намерим мнозинство в Народното събрание. Половината партии са за закриването на комисията, тъй като тя се приема за инструмент за политически репресии. Но се надявам на успех, допълни той.

Сформираме специален екип за преговори с ЕК, в който ще участвам и аз, допълни и правосъдният министър Георги Георгиев. Имаме възможност да ангажираме целия капацитет за преговори, за да получим най-добрите практики как да се конструира КПК, но трябва да поемем ангажимент, че ще предложим решения, които да устоят в Конституционния съд. Георгиев обобщи какво е свършено до момента от правосъдното министерство относно реформите по плана - нов закон за частния фалит, за лицата, подаващи сигнали, процедури за задължителна съдебна медиация, реформа в търговската несъстоятелност, вчера е била приета и ключова реформа за третото плащане - за наказателно-процесуалния кодекс и правомощията на прокуратурата. Готови сме и със закон за лобизма, до седмица го пускаме за обществено обсъждане. Предстои и закон за промяна на публичните предприятия.

Министърът на финансите Теменужка Петкова пък съпбщи, че всички средства по първото плащане са разплатени, от началото на годината са разплатени 1,8 млрд. лв. Тези 200 млн. евро, които може да се забавят заради КПК, няма да се отразят на дефицита на начислена основа, категорична беше тя.