Общинарите от Варна Николай Стефанов и Йордан Кателиев застават пред съда с молба за свобода

Общинските съветници от Варна Николай Стефанов и Йордан Кателиев застават днес пред Софийския градски съд, за да искат по-леки мерки за неотклонение.

Двамата са обвиняеми за организирана престъпна група за подкупи и пране на пари заедно с кмета на града Благомир Коцев. Той поиска да го пуснат преди 2 седмици, но му отказаха. Сега го правят Стефанов и Кателиев. Четвъртият обвиняем е бизнесменът Ивайло Маринов, който е на свобода с парична гаранция.

За Стефанов и Кателиев бизнес дамата Пламенка Димитрова твърди, че са били активната страна в искането на подкупи от нея, за да продължи да печели обществени поръчки за доставка на храна. Според нея двамата действали от името на Благомир Коцев.