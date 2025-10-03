ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват контрабанда на наркотици през Калотина ...

Общинарите от Варна Николай Стефанов и Йордан Кателиев застават пред съда с молба за свобода

1176
Николай Стефанов (на преден план) и Йордан Кателиев (със синята блуза) Снимка: Георги Палейков

Общинските съветници от Варна Николай Стефанов и Йордан Кателиев застават днес пред Софийския градски съд, за да искат по-леки мерки за неотклонение.
Двамата са обвиняеми за организирана престъпна група за подкупи и пране на пари заедно с кмета на града Благомир Коцев. Той поиска да го пуснат преди 2 седмици, но му отказаха. Сега го правят Стефанов и Кателиев. Четвъртият обвиняем е бизнесменът Ивайло Маринов, който е на свобода с парична гаранция.
За Стефанов и Кателиев бизнес дамата Пламенка Димитрова твърди, че са били активната страна в искането на подкупи от нея, за да продължи да печели обществени поръчки за доставка на храна. Според нея двамата действали от името на Благомир Коцев.

