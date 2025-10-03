Вижте какво реши правителството днес

Одобрена е Методология за стратегическо планиране

Министерският съвет прие Решение за одобряване на Методология за стратегическо планиране. Целта е подобряване и оптимизиране на стратегическата рамка и адресиране на установените до момента слабости в процеса на стратегическо планиране и развитие. Методологията за стратегическо планиране ще осигури наличие на институционална рамка с еднозначни понятия, основни принципи и последователност на етапите в процесите, относими към стратегическите документи, и ще създаде предпоставки за установяването на йерархична подчиненост и съгласуваност на стратегическите документи. С Методологията компетентните държавни органи и техните администрации, на които е възложено разработването, наблюдението, отчитането, контрола и оценката на стратегически документи ще разполагат с методически насоки за извършване на дейностите по стратегическото планиране.

В изпълнение на инвестицията С10.I10 „Модернизирана система за стратегическо планиране" от Националния план за възстановяване и устойчивост е предвидено публикуването в системата „Мониторстат", поддържана от Националния статистически институт, на всички национални стратегически документи в срок до 31 декември 2025 г. Предвидено е това да се извършва при условия, по ред и в срокове, определени е решение на Министерския съвет, което следва да бъде изготвено от Националния статистически институт в срок до 31 октомври 2025 г.

Задължението Методологията да се прилага за национални стратегически документи, разработвани и предложени за разглеждане от Министерския съвет, влиза в сила от 01 януари 2026 г.

Одобрената Методология за стратегическо планиране ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации www.strategy.bg.

МС одобри подкрепа за иновации с двойна употреба по Програмата за научни изследвания и иновации

Министерският съвет одобри изменение на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" (ПНИИДИТ) 2021 - 2027 г. След извършен втори кръг на междинния преглед на програмата се добавят две нови мерки, с които се подкрепя модернизацията на научния капацитет и иновации с двойна употреба.

По Програмата се предвижда нова процедура „Модернизация на националния капацитет за лазерни изследвания". Тя е насочена към създаване и изпитване на прототип за чиста енергия чрез лазерен ядрен синтез, който има потенциал за научен пробив от световна величина.

Създава се и нов приоритет в ПНИИДИТ за подкрепа на иновации и технологии с двойна употреба в България. Целта е да се развие технологичният и индустриалният капацитет на страната чрез инвестиции, които едновременно подпомагат отбранителните способности и гражданската сигурност. Ще се подкрепят научноизследователски, развойни и иновационни дейности, както и изграждането на стратегическа инфраструктура, която насърчава създаването и внедряването на най-нови решения за нуждите на националната сигурност, отбранителната индустрия и гражданския сектор.

Приетите промени целят Програмата да адаптира прилаганите мерки с променящите се стратегически приоритети на ЕС.

Увеличават се инвестициите в стратегически технологии и отбранителен капацитет със средства от Програмата за конкурентоспособност

Министерският съвет прие изменение на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията", с което ще бъдат увеличени инвестициите на българските предприятия в стратегически технологии като изкуствен интелект и киберсигурност.

Ще бъдат подкрепени още разработването и производството на дълбоки и квантови технологии, роботика и автономни системи, технологии за производството на енергия от възобновяеми източници, клетъчни и тъканни култури и инженерство и други от обхвата на европейската Платформа за стратегически технологии (STEP).

В Програмата за конкурентоспообност се заделят средства, насочени към укрепване на отбранителните способности. Чрез тях ще се насърчават производствени инвестиции в компании от отбранителната индустрия и производството на продукти с двойно предназнчение.

Приетите промени ще осигурят по-фокусирана подкрепа в областта на дигитализацията и зеления преход и ще допринесат за изпълнението на новите приоритети на ЕС в областта на отбраната и стратегическата автономност.

Одобрени са допълнителни 1,3 млн. лв. по бюджета на ЦИК

Министерският съвет одобри допълнителни разходи в размер 1,3 млн. лв. по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) за 2025 г. От тях 1,0 млн. лв. са за финансово обезпечаване на фактически извършени разходи, свързани с изпълнение на дейности при произвеждането на нови и частични избори за общински съветници и за кметове до края на 2025 г. Останалите 0,3 млн. лв. са за финансово обезпечаване на фактически извършени разходи за възнаграждения на общинските избирателни комисии за заседания и дежурства през 2025 г.

Финансовият ресурс е предназначен за заплащане на сключени от ЦИК договори по обществени поръчки. Те са свързани с осигуряването на машинното гласуване, изработка и доставка на ролки със специализирана хартия за машинно гласуване, за доставка на цифрови сертификати за смарткарти, за предоставяне на правна помощ на ЦИК и осигуряване на процесуално представителство по предявени искове, за медийни пакети на партиите и коалициите, които нямат право на държавна субсидия, които следва да се изплатят през 2025 г. Ресурсът ще обезпечи и изплащането на възнаграждения на общинските избирателни комисии за заседания и дежурства.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

Не са предоставени от министерствата проектни предложения, които да се финансират с държавни или държавногарантирани заеми през 2026 г.

Според разпоредбите на РМС №474 от 2025 г. за бюджетната процедура за 2026 г., в определения срок - 8 септември 2025 г., в Министерството на финансите не са предоставени проектни предложения от страна на ресорните министри-вносители, които да се финансират с държавни или държавногарантирани заеми през 2026 г.

Затова със свое решение днес правителството прие в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции.

Одобрен е доклад с информация по Специфичните препоръки Съвета на ЕС за страната ни за 2025 година

Министерският съвет прие доклад с информация за планираните мерките в отговор на Специфичните препоръки за България за 2025 година, приети от Съвета на Европейския съюз. Описани са 19 мерки в отговор на Препоръката на Съвета от 2025 г. относно икономическата, социалната, трудовата, структурната и бюджетната политика на България, която съдържа пет специфични препоръки. Те са в областта на: фискалната политика, отбрана, изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и оптимално използване на инструментите на ЕС, конкурентоспособност и бизнес среда, пазара на труда, образование и обучение, енергетика и декарбонизация, устойчив транспорт, социална политика и включване и др.

Предприетите мерки са в съответствие с основните приоритети на Европейската комисия за ускоряването на изпълнението на Плановете за възстановяване и устойчивост, подобряване на отбранителните способности на държавите от Европейския съюз, декарбонизация и повишаване на енергийната ефективност, както и подобряване на образованието и обучението.

Докладът е в изпълнение на РМС № 595/14.08.2025 г. за изготвянето на Национален средносрочен фискално-структурен план на Република България за периода 2025-2028 г. и на Годишния доклад за напредъка по на изпълнението му за настоящата година.

Правителството освободи проф. д-р Фаусто Винуеса Родригес от функциите му на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Еквадор по негова молба

Министерският съвет прие решение за освобождаване на проф. д-р Фаусто Винуеса Родригес, еквадорски гражданин, от функциите му на почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Република Еквадор по негова молба поради здравословни причини.

Проф. д-р Фаусто Винуеса Родригес е назначен за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Република Еквадор със седалище в гр. Кито и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Еквадор, с РМС № 775 от 3 декември 2001 г. и оттогава изпълнява успешно своите функции в подкрепа на българските граждани и в защита на българските интереси в Еквадор, като допринася също за развитието на двустранните отношения между България и Еквадор.

Правителството прие решение за назначаване на г-жа Мирей Мартен за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България във Френската република със седалище в Марсилия

Министерският съвет прие решение за назначаване на френската гражданка г-жа Мирей Мартен за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България във Френската република със седалище в Марсилия и с консулски окръг, обхващащ територията на регион Прованс-Алпи-Кот д'Азюр, включващ прилежащите към него шест департамента, и пет департамента от регион Окситания - Од, Гар, Еро, Лозер и Източни Пиренеи.

Г-жа Мирей Мартен е председател на Асоциацията „Прованс-България", изградила е отношения на доверие с българската общност в региона и е ангажирана активно с подпомагането на нейните дейности. Ползва се с много добро име сред местните власти, бизнес кръгове и културни среди. Назначаването й за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на България във Френската република ще допринесе за насърчаване на двустранните връзки и партньорства в широк кръг от области и ще способства за защитата на правата и интересите на българската общност на територията на консулския окръг.

Правителството прие решение за откриване на почетно консулство в гр. Познан, Република Полша

Министерският съвет прие решение за откриване на почетно консулство на Република България в град Познан, Република Полша, и за назначаване на проф. Рафал Димчик за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице със седалище гр. Познан, Република Полша, и с консулски окръг, обхващащ Великополското воеводство.

Назначаването на Рафал Димчик, който е полски гражданин, ще разкрие допълнителни възможности за обогатяване на двустранните отношения в широк кръг от области и ще допринесе за поддържането на връзки и партньорства между представители на българските и полските културни и бизнес среди.

Проф. Димчик е доктор по хуманитарни науки и славистика и директор на Интердисциплинарните индивидуални изследвания в областта на хуманитарните и социалните науки в Университета „Адам Мицкевич" в гр. Познан. Собственик е на туристическа фирма „Balkan Travel", която си сътрудничи с най-големите полски туроператори за организирането на посещения в България. Рафал Димичик говори свободно български език и активно участва в живота на българската общност в Познан и региона.

Правителството прие решение за откриването на почетно консулство на Република България в гр. Ливърпул, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

Министерският съвет прие решение за откриване на консулство на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в гр. Ливърпул и консулски окръг, обхващащ градския регион на Ливърпул, и за назначаване на Питър Шриверсман - немски гражданин, за почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Ливърпул и консулски окръг, обхващащ градския регион на Ливърпул.

Г-н Шриверсман притежава значителен корпоративен опит и експертиза в областта на мениджмънта, бизнес планирането и социалните медии. Той се отличава с безспорен предприемачески дух, солидни контакти на местно ниво, добра репутация сред местните бизнес и управленски среди, както и с готовност да работи за изграждането на положителния образ на страната ни на британска територия и за сплотяването на многобройната българска общност в региона на Ливърпул. Назначаването му за почетен консул на Република България в Обединеното кралство се очаква да допринесе за повишаване на видимостта на страната ни на местно ниво в тази партньорска държава, както и за засилване на контактите между хората и практическото сътрудничеството между политическите, икономическите, творческите, академичните и спортните среди на двете страни.

Прието е решение във връзка с Плана за двустранно сътрудничество между Главна дирекция „Гранична полиция" при МВР и Командването на Бреговата охрана на Република Турция

Министерски съвет прие Решение за разрешаване влизането и пребиваването във вътрешните морски води и териториалното море на Република България, пристанище Бургас и База „Гранични полицейски кораби" - Созопол при Регионална дирекция „Гранична полиция" - Бургас, на кораб TCSG - 90 на Командването на Бреговата охрана на Република Турция със статут на държавен кораб или TCSG - 313 (Резервен), в периода от 6 октомври 2025 г. до 9 октомври 2025 г. във връзка с провеждането на дейност „Посещение на гранично-полицейски кораб на Турската брегова охрана в пристанища на Република България" от Плана за двустранно сътрудничество между Главна дирекция „Гранична полиция" при Министерството на вътрешните работи и Командването на Бреговата охрана на Република Турция.

Целта на дейността „Посещение на гранично-полицейски кораб на Турската брегова охрана в пристанища на Република България", е повишаване на ефективността на бреговата охрана чрез наблюдение на морска граница, превенция и борба с трансграничната престъпност, координирани действия между Главна дирекция „Гранична полиция" и Бреговата охрана на Република Турция.

Одобрен е Годишният доклад за дейността на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките

Правителството одобри Годишния доклад за дейността на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет през 2024 г.

Междуведомственият съвет е консултативен орган за разработване на принципите и за осъществяване на координацията при провеждането на държавната политика в областта на отбранителната индустрия, на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и на международното отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество във връзка с отбраната и сигурността на страната.

Междуведомственият съвет осъществява контрол по изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Одобрен е проект на Административно споразумение по линия на Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната на ЕС и Швейцарската конфедерация

Министерският съвет прие Решение, с което одобри проект на Административно споразумение между държавите членки на ЕС, участващи в проект „Военна мобилност" по линия на Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната на Европейския съюз и Швейцарската конфедерация за присъединяването й като държава участник в този проект.

С горепосоченото Административно споразумение Швейцарската конфедерация ще подпомогне усилията по подобряване на военната мобилност в Европейски съюз, както и ще съдейства за създаването на условия за ускоряване развръщането на националните и съюзни сили в и извън територията на Европейския съюз за участие в мисии и операции, учения и други военни мероприятия.

Определено е наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната относно доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на военните формирования от Българската армия

Министерският съвет прие решение за актуализиране на Решение № 280/02.05.2025 г. за определяне наличие на основен интерес, свързан със сигурността на страната, който да бъде защитен при сключване на договор за обществена поръчка в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, буква „ж" от Закона за обществените поръчки за доставката на хранителни продукти и напитки, необходими за нуждите на военните формирования от Българската армия, в това число Силите за незабавно действие, декларираните формирования към Модела за силите на НАТО и декларираните формирования към Съюзните сили за реагиране.

Актуалната международна обстановка и спецификата на дейност на различните категории военни формирования от състава на Българската армия изисква осигуряването на необходимите им материални средства, в т.ч. и хранителни продукти и напитки да се извършва в режим на спешност и експедитивност.

Осигуряването на военните формирования от Българската армия, в това число Силите за незабавно действие, декларираните формирования към Модела на силите на НАТО и декларираните формирования към Съюзните сили за реагиране, с полагащите им се хранителни продукти и напитки в необходимите количества и качествено състояние ще повиши възможностите за противодействие и ще доведе до намаляване на риска от застрашаване на основния интерес, свързан със сигурността на страната.

Правителството одобри Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 01.07.2025 г. до 30.06.2026 г.

Министерският съвет прие Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия за периода от 01.07.2025 г. до 30.06.2026 г. Тя ще даде възможност да се прилага автоматизиран компенсаторен механизъм за такава подкрепа при ценови пикове поради волатилност и периоди на високи цени в Югоизточна Европа. Подкрепата ще е от значение за конкурентоспособността на българската икономика.

По програмата ще се предоставят компенсации чрез търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите на електрическа енергия, продаващи директно на крайни небитови клиенти, или оператора на организиран борсов пазар на електрическа енергия на базата на количествата активна електрическа енергия, върху които по принцип следва да се начисли цена „задължение към обществото".

Компенсацията ще се предоставя еднократно на всеки отделен период от шест месеца, считано от 01.07.2025 г. до 30.06.2026 г. Тя се изчислява като подкрепа за всеки потребен 1 MWh като разлика между постигнатата среднопретеглена цена за шестмесечие за базов товар на сегмента „Ден напред" на „Българска независима енергийна борса" ЕАД (БНЕБ), и определената за периода базова цена. За настоящия регулаторен период е определена базова цена в размер на 240 лв./MWh. Тя може да бъде променяна с отделен акт на Министерския съвет за следващ регулаторен период.

Мрежовите оператори - ЕСО ЕАД и електроразпределителните дружества, също ще бъдат компенсирани заради високите цени на електрическата енергия, която купуват за своите технологични нужди.

Средствата за плащане на компенсациите по програмата се осигуряват от наличния ресурс във Фонд „Сигурност на електроенергийната система".

Министерският съвет разреши промяна на условията по държавногарантиран заем за междусистемната газова връзка България-Сърбия

Министерският съвет разреши да бъдат променени условията по държавногарантиран заем за изграждане на междусистемната връзка България-Сърбия. Договорът за кредит, на стойност близо 50 млн. евро, е сключен на 25 януари 2023 г. между „Булгартрансгаз" ЕАД и ИНГ Банк Н.В.

В резултат на благоприятната пазарна обстановка, предстоящото влизане на Република България в Еврозоната и стабилното финансово състояние на „Булгартрансгаз" ЕАД лихвата по кредита е намалена от едномесечен EURIBOR + 1,23% на едномесечен EURIBOR +0,50%. В резултат на тази промяна разходите за лихви за периода на кредита ще бъдат намалени с 455 хил. евро.

Проектът „Междусистемната газова връзка България-Сърбия" на българска територия е определен за „проект от общ интерес" съгласно Регламент (ЕС) 347/2013. Изграждането на връзката е и приоритетен проект на Групата на високо равнище за междусистемно свързване в Централна и Югоизточна Европа - CESEC. Интерконекторът България-Сърбия е определен и за проект от интерес за Енергийната общност.

Безплатен транспорт за украински ученици с временна закрила

Правителството одобри 385 750 лева, с които се осигурява безплатен транспорт до училище на деца и ученици с временна закрила от Украйна. Със средствата ще се обезпечи превозът им от местата за настаняване до образователните институции за цялата нова учебна година - от 15 септември 2025 г. до 30 юни 2026 г.

През втория срок на учебната 2024 - 2025 година в групи за предучилищно образование в детските градини и в училищата се обучаваха 1592 деца с временна закрила, а в училищата - 5 325 ученици. Три години и половина след началото на войната в Украйна броят на украинските деца и ученици, които желаят да бъдат записани в българската образователна система се увеличава. Основното затруднение за достъпа им до образование е свързано с факта, че голяма част от семействата с временна закрила са се установили в курорти по Черноморието, където има недостиг на места в образователните институции. Поради тази причина някои от децата посещават по-отдалечени училища и детски градини, до които няма обществен транспорт.

За да се гарантира достъпът им до образование, правителството взе решение да осигури допълнителни средства за организирането на транспорт до училищата и обратно.

Средствата се предоставят на общини в областите Варна, Бургас и Добрич.

Правителството одобри замяна на концесионер по договор за добив на минерална вода

Министерският съвет прие решение, с което даде съгласие концесионерът „БК Хисар" ЕООД по концесионния договор от 1 юни 2001 г. за предоставяне на концесия върху част от минералната вода - изключителна държавна собственост от находище „Хисаря", да бъде заменен с правоприемник - „Консул" ООД. Причината е подготвяно преобразуване с прекратяване на дружеството на концесионера без ликвидация чрез вливане по смисъла на чл. 262 от Търговския закон.

С решението е определен едномесечен срок за сключване на допълнителното споразумение към концесионния договор с дружеството правоприемник „Консул" ООД. Срокът започва да тече от влизането в сила на преобразуването - вливане по смисъла на чл. 262 от Търговския закон.

Министерският съвет одобри резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, проведено на 18 септември 2025 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Министрите проведоха политически дебат по предложението за ревизия на Европейския закон за климата, с което се цели установяване на междинна цел до 2040 г. за ограничаване на емисиите на парникови газове в ЕС с 90% спрямо нивата от 1990 г. За България приоритет остава осигуряването на амбициозен и същевременно прагматичен и реалистичен подход - който укрепва, а не подкопава европейската икономика. Подход, който ускорява социално-икономическата и технологична кохезия, гарантира справедливо разпределение на усилията и ползите, и най-важното - осигурява гъвкавост за отчитане на националните специфики и справедлив преход за всички. Българската страна изтъкна, че целта за 2040 г. трябва да бъде изградена върху солидна основа, която дава яснота за нейното секторно разпределение и обхват и отразява адекватно потребностите на уязвимите региони и домакинства, включително чрез осигуряване на равнопоставен и географски балансиран достъп до финансиране и технологии.

В рамките на заседанието министрите одобриха Декларацията за намерение за представяне от Европейския съюз на актуализиран национално определен принос към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Национално определеният принос е свързан с усилията, положени от всяка от страните по Конвенцията, за намаляване на националните емисии и адаптиране към изменението на климата.

Правителството прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджета на МИИ за 2025 г.

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2025 г.

С настоящия проект на акт се предлага вътрешнокомпенсирана промяна, касаеща увеличение на утвърдените разходи по Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност, по бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост". Това се прави за сметка на намаление на разходите по Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество, по бюджетна програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз". Целта е преразпределяне на утвърдения на министерството бюджет за 2025 г. и привеждането му в съответствие с неговите приоритети.

Предлаганото изменение не променя общия размер на утвърдените разходи по бюджета на Министерство на икономиката и индустрията за 2025 г.

Правителството одобри националната позиция във връзка с технически преглед по изпълнение на препоръките, попадащи в обхвата на Комитета по корпоративно управление на ОИСР

Министерският съвет одобри национална позиция във връзка с предстоящ технически преглед на Република България по изпълнение на препоръките, свързани с прилагане на правните инструменти, попадащи в обхвата на Комитета по корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Техническият преглед ще се проведе в рамките на 45-та сесия на Работната група „Държавна собственост и приватизационни практики", насрочена за 28 и 29 октомври 2025 г. в гр. Париж.

Правителството упълномощи министъра на икономиката и индустрията да подпише официално писмо до председателите на Комитета по корпоративно управление и Работната група към него, съдържащо одобрената национална позиция по изпълнение на посочените препоръки.

Одобрената национална позиция е част от пътя към пълноправно членство на страната ни в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, което сред основните външнополитически приоритети на българското правителство.

Министерският съвет одобри законови промени, които улесняват и оптимизират работата на Бюрото по защита на застрашени лица

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство. Предложенията за промени са изготвени след анализ на практиката по предоставяне на специалната защита на застрашени свидетели, както и на техните най-близки - родители, деца, братя, сестри, съпрузи, лица, с които се намират в особено близки отношения, и др. Целта е улесняване и оптимизиране на работата на Бюрото по защита на застрашени лица при министъра на правосъдието.

С измененията се формулират по-прецизно задълженията на Бюрото и на лицето, на което се предоставя специална защита. Създаването и ползване на нови основни данни става самостоятелна мярка за защита, а не допълнителна дейност, както е в момента. Практиката показва, че това е един от най-ефективните методи за защита, който се прилага почти във всички случаи. Предлага се също Бюрото да оценява необходимостта от продължаване на специалната защита за всяко защитено лице и да изготвя становище до министъра на правосъдието, без това да е обвързано с шестмесечен период, както е в момента. По този начин оценяването може да се извършва по-често или по-рядко в зависимост от особеностите на конкретния случай.

Инспекторите на Агенцията за качество на социалните услуги се увеличават с цел засилване на контрола

Щатната численост на Агенцията за качество на социалните услуги да се увеличи с 20 щатни бройки, за да се повишат възможностите ѝ за осъществяване на по-ефективен контрол и мониторинг на условията в социалните услуги. Това предвиждат промени в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), които бяха одобрени от правителството. Допълнителните бройки ще бъдат осигурени за сметка на свободни щатни длъжности от Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

Целта на промените в Устройствения правилник на МТСП е неговите разпоредби да се синхронизират с влезли в сила промени в европейското и националното законодателство и да се повиши административния капацитет на министерството и агенциите в неговата структура.

С измененията щатната численост на МТСП се увеличава с 5 щатни бройки. Те ще бъдат осигурени чрез компенсирани промени и ще бъдат за сметка на свободни щатни длъжности от Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за хората с увреждания и Националния институт за помирение и арбитраж.

Предвижда се увеличаване на персонала и на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи (ЦРЧРРИ) с 9 бройки чрез намаляване на незаети длъжности в Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се даде възможност за повишаване на качеството на обученията и услугите, които ЦРЧРРИ предлага.

България и Република Северна Македония подписват споразумение за трансграничния железопътен тунел между двете държави

Кабинетът одобри изменения в Споразумението между Република България и Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел. Проектът беше предварително приет с РМС №2/10.01.2025 г. преди изпращането му за съгласуване от властите в Република Северна Македония.

След проведена кореспонденция са получени бележки от северномакедонската страна, които българското правителство приема и одобрява окончателния документ.

Предложените промени включват подписване на споразумението и на английски език, с оглед последващото му изпращане до Европейската комисия и европейските финансиращи институции. Уточнени са проектната дължина на тунела и нейното разпределение между двете държави, както и че след въвеждането на тунела в експлоатация, всяка от страните ще носи отговорност за поддръжката на своята част от съоръжението.

Подписването на Споразумението е ключова стъпка към свързването на железопътните системи на двете страни и завършването на железопътния коридор София – Скопие – Дуръс – Бари. Той е част от транспортния коридор „Западни Балкани – Източно Средиземноморие" и стратегическия Коридор VIII. Съгласно документа, който ще бъде подписан до края на годината, ще се създаде Смесен координационен комитет, който да ръководи съвместните дейности по изграждането и експлоатацията на тунела.