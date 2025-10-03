Пазарджишкият кмет спря сесия на ОбС 4 дни преди изборите

Кметът на Пазарджик Петър Куленски отказа да се проведе извънредна сесия на 8 октомври на ОбС. Според него само четири дни преди изборите за нов ситипарламент, да заседава старият Общински съвет от 2019 г., където превес имат съветниците от групата"Новото време" на бившия кмет Тодор Попов, е неоправдано.

Ако бе проведена, тази сесия щеше да имитира дейност и да струва на общинския бюджет около 100 000 лева под формата на възнаграждения.

„Пазарджик е на нов път. Няма да допусна извънредни сесии „в 5 без 5", които не служат на хората, а на схеми. Общинският ресурс няма да се харчи без прозрачност и ясни мотиви. Сесията ще се проведе в редовното за това време с новоизбрания общински съвет." заяви кметът на община Пазарджик Петър Куленски.

Община Пазарджик потвърждава, че ще продължи да защитава прозрачността, почтеността и решенията в името на гражданите, а не в интерес на малцина. „Жителите на Пазарджик няма да бъдат подценявани — място за шантажи повече няма. Всичко по-различно от това няма да бъде простено." се казва още в позицията на кмета.