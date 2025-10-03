ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Разследват контрабанда на наркотици през Калотина ...

Двама братя пребиха бившия общински съветник от Пловдив Айри Мурад, не ги познавал

Ваня Драганова

2024
Айри Мурад със счупен крак пред сградата на Шесто районно управление в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Мъжете са собственици на заложна къща в "Изгрев" и в квартала говорели, че са агресивни и посягат не за първи път, твърди пострадалият

Бившият общински съветник от "Реформаторския блок" в Пловдив Айри Мурад, сега член на "ДПС-Ново начало" е бил нападнат и пребит вчера в квартал "Изгрев". По обяд той имал работа в офис за плащания на сметки и заеми на ул. "Вратцата" и докато бил вътре, чул отвън да се крещи. Излязъл да провери какво става и бил нападнат от непознат за него мъж. 

"Започна да ми посяга, да ме удря. След това излезна брат му и продължиха - с шутове, с ритници. Счупиха ми крака, по главата имам наранявания", разказа пред "24 часа" Айри Мурад. Той е категоричен, че не познава нападателите. В квартала се говорело, че са собственици на заложна къща. Били агресивни и посягали не за първи път. Мурад обясни твърдо, че не дължи на никого нищо и поводът за побоя няма как да е свързан с бизнеса на братята. 

Той се обадил на телефон 112 и отишъл в Спешното. След това подал сигнал в Шесто районно управление и двамата нападатели били задържани за срок от 24 часа. Полицията продължава разследването на случая. Айри Мурад си е извадил медицинско, което също ще предаде на служителите на реда. 

На последните парламентарни избори през 2024 г. той беше на 7-о място в листата на "ДПС-Ново начало" за Пловдив-град. 

Айри Мурад със счупен крак пред сградата на Шесто районно управление в Пловдив.

