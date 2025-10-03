Двама братя пребиха бившия общински съветник от Пловдив Айри Мурад, не ги познавал

Мъжете са собственици на заложна къща в "Изгрев" и в квартала говорели, че са агресивни и посягат не за първи път, твърди пострадалият

Бившият общински съветник от "Реформаторския блок" в Пловдив Айри Мурад, сега член на "ДПС-Ново начало" е бил нападнат и пребит вчера в квартал "Изгрев". По обяд той имал работа в офис за плащания на сметки и заеми на ул. "Вратцата" и докато бил вътре, чул отвън да се крещи. Излязъл да провери какво става и бил нападнат от непознат за него мъж.

"Започна да ми посяга, да ме удря. След това излезна брат му и продължиха - с шутове, с ритници. Счупиха ми крака, по главата имам наранявания", разказа пред "24 часа" Айри Мурад. Той е категоричен, че не познава нападателите. В квартала се говорело, че са собственици на заложна къща. Били агресивни и посягали не за първи път. Мурад обясни твърдо, че не дължи на никого нищо и поводът за побоя няма как да е свързан с бизнеса на братята.

Той се обадил на телефон 112 и отишъл в Спешното. След това подал сигнал в Шесто районно управление и двамата нападатели били задържани за срок от 24 часа. Полицията продължава разследването на случая. Айри Мурад си е извадил медицинско, което също ще предаде на служителите на реда.

На последните парламентарни избори през 2024 г. той беше на 7-о място в листата на "ДПС-Ново начало" за Пловдив-град.