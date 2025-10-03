Инвестират 10 млн. лв. за разделно събиране на боклук и компостиране в Търново

Община Велико Търново надгражда Регионалната система за управление на отпадъци, насърчава разделното събиране и компостиране. Това е акцентът в новия проект за развиване на Регионалното депо за отпадъци край с. Шереметя, който ще бъде реализиран в следващата година и половина от шестте общини, съобщиха от местната администрация.

Водещ партньор в проекта е Община Велико Търново, а привлеченото безвъзмездно финансиране на по Програма „Околна среда" 2021-2027 на ЕС е в размер на близо 10 млн. лева.

Надграждането на Регионалната система в с. Шереметя ще е по мерките за разделно събиране, рециклиране и компостиране на биоразградимите отпадъци. Проектът предвижда монтиране и внедряване на нови инсталации и съоръжения, мобилно оборудване и техника, както и изграждане на цялостна система за разделно събиране и транспортиране на битовите биоразградими отпадъци.

Целта е разделно събраните отпадъци да надхвърлят 19 000 тона годишно, а рециклираните такива - 18 000 тона.

За реализацията на проекта и планираните с него инвестиции вече е подписан договор с Министъра на околната среда и водите.