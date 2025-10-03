Община Русе инвестира в мобилни социални грижи за възрастни и хора с увреждания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нов 7-местен лек автомобил „Рено Канго" предостави Община Русе на екипа на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в града. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Социалното заведение се управлява от Фондация „Трета възраст" – Русе и предоставя социални услуги на възрастни хора и пълнолетни лица с физически и соматични увреждания, при които има риск от социално изключване. Екипът се грижи за над 50 нуждаещи се. Заместник-кметът Димитър Недев официално предаде днес ключовете за превозното средство на ръководителя на центъра Ценка Димитрова.

Автомобилът ще се използва за мобилно предоставяне на здравни и социални услуги на хора с ограничена подвижност и лица в риск от социално изключване.

Община Русе продължава да подкрепя развитието на социалните услуги в града, като осигурява по-добри условия за хората с увреждания и възрастните граждани, нуждаещи се от подкрепа.