ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зам.-министър Барбалов: Целта на държавата е въвеж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21424044 www.24chasa.bg

Камион аварира на пътя Сливен - Ямбол

924
Камион СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Временно е ограничено движението по път II-53 Сливен - Ямбол при разклона за Камен поради аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Въведен е обходен маршрут: Сливен - път I-6 - Тополчане - път III-5305 - Желю Войвода - Завой - Ямбол и обратно. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Камион СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание