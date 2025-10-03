Камион аварира на пътя Сливен - Ямбол

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Временно е ограничено движението по път II-53 Сливен - Ямбол при разклона за Камен поради аварирал камион, съобщиха от АПИ.

Въведен е обходен маршрут: Сливен - път I-6 - Тополчане - път III-5305 - Желю Войвода - Завой - Ямбол и обратно.