Разследват контрабанда на наркотици през Калотина (Снимки)

Под ръководството на Окръжна прокуратура – София се водят действия по разследване по досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 242, ал. 2, пр. 2 от НК - контрабанда на рискови наркотични вещества. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

На 01.10.2025 г. на Митнически пункт Калотина от Сърбия пристигнало превозно средство с натоварен на платформа лек автомобил.

При извършена от митническите инспектори проверка в багажника и купето на автомобила били открити 5 чанти, съдържащи блистери от два вида медикаменти - Belbien и Ksalol. Общото количество на таблетките е 247 400 броя. СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София

Установено е, че иззетите медикаменти съдържат активно действащи компоненти – золпидем и алпрозолан, включени в Списък III - рискови наркотични вещества от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

В качеството на обвиняем по образуваното досъдебно производство за контрабанда на рискови наркотични вещества е привлечен Х.И., на 46 години.

С постановление на прокурор от Софийска окръжна прокуратура обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо лицето.

Делото продължава под надзора на прокуратурата.