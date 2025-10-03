ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ще глобят пътноподдържащите фирми, включително и държавната „Автомагистрали“, не се справили

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов Кадър: БНТ

Ще бъдат наложени максимални санкции на пътноподдържащите фирми, включително на държавната „Автомагистрали", каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов на брифинг в Министерския съвет по повод проблемите с трафика в страната днес.

Остава тежка ситуацията на автомагистрала „Хемус", каза още Иванов. Целият личен състав е на място, за да разчистят трафика, допълни министърът.

Той оцени работата на пътноподдържащите фирми като „недостатъчно добра, да не кажа лоша". Министърът допълни, че са били дадени инструкции от негова страна и от страна на Агенция „Пътна инфраструктура" за реакция заради очакваните лоши метеорологични условия през днешния ден, но те не са били взети предвид.

Иван Иванов предупреди, че в подобни неадекватни действия от страна на „Автомагистрали" при нови снеговалежи и лоша организация на движение ще бъдат взети и дисциплинарни мерки.

Временна организация на движението беше въведена по-рано днес на автомагистралите „Тракия" и „Хемус", прохода Петрохан и път III-162 Лакатник - Долна Бела Речка поради влошените метеорологични условия, съобщиха от пресцентъра на МВР, припомня БТА.

