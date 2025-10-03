ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ: Бюрокрацията, корупцията и неефективната съде...

МВР: Един е загинал, друг се издирва, преговаря се с 50 гости на хотели на Елените да се евакуират

Ситуацията на "Елените" е критична. Снимка: фейсбук

Потвърдена е информацията, че един човек е загинал в една от сградите в Елените. Намирал се е на място, където не е имал информация. Издирва се още един човек, който е работник багерист. В 4 сгради от най-пострадалия комплекс 50 души са се качили на по-високи етажи. 

Това каза зам.-министъра на МВР Тони Тодоров след заседанието на оперативния щаб във връзка с усложнената метеорологична обстановка. Министър Даниел Митов е в Бургас, където координира работата на общинските кризисни щабове.

"Вчера беше разпоредено на всички областни дирекции да обърнат внимание на плановете за бедствия и аварии. Има организация и наши екипи навсякъде. Евакуация има на 30 човека в Царево. Настанени са в местната пожарна, опасността е отминала и са по домовете си. На Елените ситуацията е сложна. Валежът продължава. 50 гости и персонал от хотелите са се качили на високите етажи. Преговаря се с тях да се евакуират", каза и диркторът на пожарната Александър Джартов.  

Засегнати са Монтана и Перник заради снега. 

Заедно с пожарната пътна полиция взема мерки за движението, премахват се препятствия. Остават затворени за почистване част от проходите. Има навалявания на сняг и паднали дървета, каза Мария Ботева, зам.-началник на Пътан полиция. 

Със заповед на шефа на АПИ има ограничения на движението в участъци от автомагистралите. От 16 ч. до 21 ч. по Тракия не се пускат 

