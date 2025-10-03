ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ: Бюрокрацията, корупцията и неефективната съде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21424457 www.24chasa.bg

Разследват палеж на изоставена сграда в София, при който загинал човек

1700
Пожар Снимка: pixabay

Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство за това, че на 02.10.2025 г., около 00:37 ч. в гр. София, ул. „Силиврия" е запалена изоставена сграда, съобщават от прекуратурата. Пожарът се разпространил и засегнал 34 броя автомобили, паркирани в непосредствена близост. От палежа е последвала смъртта на 45-годишния С. Г.

Разследването за престъпление по чл. 330, ал. 3, пр. 1 и пр. 2 НК е започнало със съставянето на протокола за оглед на местопроизшествие и се води от 04 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Към момента действията по събиране и проверка на доказателства продължават за изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.

Пожар Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?