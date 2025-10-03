Тетевенско остана без ток, екипи опитват да възстановят електрозахранването

В района на Тетевен и населените места от общината екипи на ЕРМ Запад работят по възстановяване на електрозахранването. Прекъсвания за различни периоди от време е имало както в града, така и в някои села - Рибарица, Дивчовото и Черни Вит. Повредените участъци са локализирани, всички аварийни екипи на дружеството са на терен и ще продължат работата си до отстраняване на всички аварии.

Необичайните за този период на годината метеорологични условия са засегнали нормалното електрозахранване на част от населените места в Ловешка област, съобщава БТА. Повредите са причинени от мокрия сняг, който е счупил клони и е съборил дървета. Работата на екипите се усложнява от снежните затрупвания, допълниха от ЕРМ Запад.