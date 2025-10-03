Пловдивската библиотека не изпълнява поръчки за книги днес, пазят ги от дъжда

За да не рискуват увреждане на книгите, са спрени поръчките в Народната библиотека "Иван Вазов". Това съобщи за "24 часа" директорът Димитър Минев.

Община Пловдив спечели финансиране за ремонт на библиотеката, като един от проблемите на сградата е покривът, който трябва да бъде хидроизолиран отново. В момента се случва при по-силни дъждове таванът да протича на места.

"Покрили сме книгите, за да сме сигурни, че няма да се намокрят. Все пак може отново да завали", обясни Минев. От управата на библиотеката не искат да искат да излагат на опасност съдържанието на фондовете си и затова до края на деня няма да се изпълняват поръчките.