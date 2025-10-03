Курсантите от военновъздушното училище положиха военна клетва

Курсантите-първокурсници от 79-ия випуск на Висшето военновъздушно училище „Г. Бенковски" - Долна Митрополия, положиха военна клетва днес, съобщават от пресцентъра на министерството на отбраната. Тържественият ритуал се състоя в присъствието на заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, представители на командния и преподавателски състав.

„С днешния акт стартира процесът по изграждането ви като военни специалисти и командири. Това ще е едно многогодишно и многопластово изграждане. Освен че ще придобиете нужните знания по избраните от вас високотехнологични специализации, тук ще развиете и необходимите психически, морални и физически качества, които ще са ви много нужни в професията". Това каза в словото си заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев.

„Знам колко силни са вашите чувства в този момент. Всички, които сме ги изпитали, можем да ви уверим, че се помнят завинаги. И няма как да бъде по друг начин, след като всеки ден, с всяка мисъл и всяко действие продължаваме да носим отговорност към дадената от нас клетва като военнослужещи", отбеляза генерал-лейтенант. Той подчерта, че мъжете и жените под пагон полагат клетва само един път и те са единствените, които заявяват своята готовност да отдадат дори живота си при изпълнението на войнския дълг.

Началникът на ВВВУ „Георги Бенковски" бригаден генерал Юлиян Радойски се обърна към курсантите с думите: „От този миг нататък, съдбата на България е ваша съдба, нейното небе – ваша отговорност. От днес вие не сте само млади хора със смели мечти, а войни".

Общо 66 курсанти се заклеха във вярност към Родината по време на днешната церемония. Отслужен бе водосвет за здраве и успех.