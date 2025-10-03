Още във вторник премиерът Желязков предупредил областните, че идва бедствие

Още във вторник премиерът Росен Желязков е предупредил областните управители, че предстои бедствие. Това става ясно от позиция на Администрацията на Министерския съвет до тях, която е относно изпълнението на организационните дейности от областните управители в сезона на дъждовете.

Вижте пълния текст на изпратената позиция:

Във връзка с настъпването на есенно-зимния сезон и предстоящите валежи от дъжд и сняг в страната, в частност предвид прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология за създаване на валежна обстановка през следващите дни (приложение към писмото), е необходимо да бъде създадена организация за навременно, точно и координирано изпълнение на ангажиментите на отговорните органи и институции на областно и общинско ниво, в съответствие със Закона за защита при бедствия, Закона за водите и относимите подзаконови актове по прилагането им, с цел ограничаване на риска от бедствия и максимална защита на населението и инфраструктурата в страната.

От особено значение е навременното предупреждение към обществеността за валежната обстановка и потенциалните рискове, свързани с нея, което изисква осъществяването на постоянно наблюдение за наличието на признаци на бедствие, анализ на данните и вземане на решение и предприемане на подходящи действия, както и използването на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението, вкл. чрез осигурения допълнителен достъп за използване на системата от оперативните дежурни по отбранително-мобилизационна подготовка в областните администрации.

Предвид горното е необходимо до края на днешния работния ден да представите информация за предприетите от Вас действия съобразно горепосочените указания.