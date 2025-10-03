Спипаха купувач на гласове за изборите за общински съветници в Пазарджик

60-годишен мъж от пазарджишкото село Алеко Константиново е бил спипан да предлага облага на свои съселяни с цел ад си дадат гласа за избран кандидат за общински съветник на изборите на 12 октомври в община Пазарджик. В дома му е намерена тетрадка с имена хора и сума от 15 000 лв. , съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов. Той уточни, че продължават активните действия на ОДМВР-Пазарджик под надзора на прокуратурата по превенция и противодействие на престъпленията, свързани с избирателните права на гражданите. Дейностите се осъществяват предвид на предстоящите избори за общински съветници в Община-Пазарджик на 12 октомври. Вчера екипи от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" при областната дирекция в областния град извършили проверка на къща в пазарджишкото село Алеко Константиново.

Имотът е собственост на 60-годишен мъж от същото село. В хода на работата органите на реда събрали данни, че той предлагал облага на граждани, с цел да ги склони да упражнят правото си на глас за определен кандидат за общински съветник. При претърсването на къщата полицаите открили тетрадка с лични данни на хора- имена, населени места, адреси и посочени парични суми. Намерена е и сумата от 15 000 лева в брой. Образувано е досъдебно производство, а работата по документиране на случая продължава под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.