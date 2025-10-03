Русе стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От 6 до 20 октомври Община Русе стартира кампания за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителни дейности и ремонти в домовете. Контейнерите за строителни отпадъци ще бъдат разположени в кварталите „Средна кула", „Долапите", „Образцов чифлик" и „ДЗС", съобщават от пресцентъра на Община Русе.

Призовават се гражданите да използват предоставените контейнери по предназначение. В тях могат да се изхвърлят строителни отпадъци като бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни и изолационни материали, които не съдържат азбест или други опасни вещества. Допустими са също строителни отпадъци на основата на гипс, при условие че не съдържат опасни отпадъци, както и смесени отпадъци от строителство и събаряне, несъдържащи живак и други вредни вещества.

В контейнерите не могат да се изхвърлят битови и растителни отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, клони и други неподходящи материали.

Контейнерите ще бъдат поставени на следните места:

• кв. „Долапите" – ул. „Несебър";

• кв. „Средна кула" – ул. „Индже Войвода";

• кв. „ДЗС" – на паркинга до кметството;

• кв. „Образцов чифлик" – на паркинга до Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик".

Повече информация може да бъде получена на тел. 082/586 -267 и 082/586 - 271.