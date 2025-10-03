ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ: Бюрокрацията, корупцията и неефективната съде...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21424982 www.24chasa.bg

Русе стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци от домакинствата

340
Русе стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци Снимка: Община Русе

От 6 до 20 октомври Община Русе стартира кампания за безплатно извозване на отпадъци, генерирани от строителни дейности и ремонти в домовете. Контейнерите за строителни отпадъци ще бъдат разположени в кварталите „Средна кула", „Долапите", „Образцов чифлик" и „ДЗС", съобщават от пресцентъра на Община Русе.

Призовават се гражданите да използват предоставените контейнери по предназначение. В тях могат да се изхвърлят строителни отпадъци като бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, дървесина, стъкло, почва, камъни и изолационни материали, които не съдържат азбест или други опасни вещества. Допустими са също строителни отпадъци на основата на гипс, при условие че не съдържат опасни отпадъци, както и смесени отпадъци от строителство и събаряне, несъдържащи живак и други вредни вещества.

В контейнерите не могат да се изхвърлят битови и растителни отпадъци, мебели, дрехи, алуминиева дограма, клони и други неподходящи материали.

Контейнерите ще бъдат поставени на следните места:

• кв. „Долапите" – ул. „Несебър";

• кв. „Средна кула" – ул. „Индже Войвода";

• кв. „ДЗС" – на паркинга до кметството;

• кв. „Образцов чифлик" – на паркинга до Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик".

Повече информация може да бъде получена на тел. 082/586 -267 и 082/586 - 271.

Русе стартира кампания за безплатно извозване на строителни отпадъци Снимка: Община Русе

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

Завещание на седмицата: А кой ще ви осигури вдигането на заплатите, господа чиновници?