Задържаха шофьор да кара с 2,44 промила алкохол в Троян

Пробата на мъжа с дрегер отчела 2,44 промила алкохол. СНИМКА: Архив

Шофьор с 2,44 промила алкохол е задържан в Троян, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Ловеч.

На 2 октомври 44-годишният мъж от Троян е спрян за полицейска проверка при управление на лек автомобил в града. С техническо средство е установено, че шофира след употреба на алкохол, с концентрация в издишания въздух 2,44 промила.

Водачът е задържан в местното полицейско управление за срок до 24 часа.

По случая е образувано бързо производство и служители на Районното управление в Троян продължават работа, съобщава БТА.

През август беше задържан шофьор с 2,22 промила алкохол в Луковит.

