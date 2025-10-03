ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Асеновградски полицаи откриха нива с марихуана, арестуваха трима (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Откритата плантация марихуана. Снимка: МВР

Задържаните са пловдивчани на 48, 43 и 18 г., двама са с криминални регистрации и присъди

На нива с марихуана се натъкнаха полицаи от Асеновград по време на специализирана операция в землището на село Долнослав. Двама пловдивчани - криминално проявен и осъждан 48-годишен и негов помощник на 18 г., са били арестувани докато обирали готовата продукция. Друг жител на областния град, на 43 г., също с регистрации в полицията и присъди, е бил задържан в последствие като съпричастен за незаконната дейност, съобщиха от МВР. От прокуратурата уточниха, че плантацията е била засята на неустановена дата в периода от 4 юли до 1 август. 

На 1 октомври около 19,40 ч. полицаите влезли в нивата, намираща се покрай реката в землището на Долнослав. Там открили 51 растения канабис с височина между 1,80 и 3 метра, както и 12 чувала със зелена листна маса, подготвени за транспортиране до помещение в селото. То също е било претърсено и полицаите намерили около 4 кг марихуана. Наркофермерите имали също множество туби с различни видове тор, пръскачи, ножици за рязане и други инструменти.

Тримата мъже са били задържани за срок от 72 ч. с постановление на наблюдаващия прокурор. Обвинени са в държане на наркотици, както и че са отглеждали марихуана в нарушение на закона. Днес прокуратурата е внесла в асеновградския съд искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение спрямо тях.

Документирането на случая продължава, предстои експертна справка да установи точното количество иззета марихуана.

Нивата с марихуана се намирала в землището на село Долнослав. Снимка: МВР
В помещение в селото са открити около 4 кг готова продукция. Снимка: МВР
12 чувала били подготвени за превоз от фермата за марихуана до склада. Снимка: МВР
