Две са вече жертвите на потопа в Елените

Ситуацията на "Елените" е критична. Снимка: фейсбук

Двама души са вече загиналите в потопа в курорта Елените.

Властите потвърдиха за смъртта и на втори човек - багерист, който се издирваше, пише БНТ

Той е участвал в разчистването на пътя в курорта Елените, съобщи за кметът на Свети Влас Иван Николов. При идването на водата работникът се е качил върху багера, а след това е усплял да се хване за близко дърво. Той останал на дървото няколко минути, но водата го е завлякла и го е отнесла.

По-рано днес стана ясно, че е загинал мъж в подземно помещение в сграда в района на „Елените" – на свое работно място, като не е разбрал за наводнението

Намирал се е на токова място, до което информацията не е достигнала - обясни зам.-министър Тони Тодоров



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

