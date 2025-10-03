Вижте седмичния отчет на Община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

- по график бяха измити ул. „Михаил Хаджикостов", ул. „Ганчо Карамаджраков" бул. „Трети Март, бул. „Липник";

- стартираха строителни дейности по цялостен ремонт на тротоарите по ул. „Шипка" и бул. „Цар Освободител" - от страната на Централен общински пазар. Дейностите включват премахване на старата амортизирана настилка, направа на бетонова основа и полагане на нова паважна настилка;

- извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ с асфалтова смес на единични разрушения по пътните настилки на места по бул. „Съединение", бул. „Тутракан", ул. „Богдан войвода" /на кръстовището с ул. „Боримечка"/, ул. „Драма", ул. „Измаил", ул. „Мари Луиза", ул. „Николаевска", ул. „Пирот", ул. „Пристанищна", ул. „Сливница", ул. „Тодор Хаджистанчев", ул. „Цар Асен", ул. „Цветница", до бл. „ЦЮР" 3, при бл. „3" и бл. „7" в кв. „Дружба" 3, както и по улици в кв. „Средна кула";

- отстранено бе опасно пропадане на пътната настилка по ул. „Сърнена гора" /до ДГ „Русалка"/;

- продължават дейностите по обновяване на пространството към езерцето до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник, включително ръчно почистване на дъното на езерното корито и напълването на водосъдържателя с вода;

- започна монтиране на ново LED улично осветление по ул. „Адриана" в кв. „Касева чешма;

- извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „Гоце Делчев" /включително възстановяване на кабелна захранваща мрежа/, бул. „Тутракан", ал. „Възраждане", ул. „Александровска" /включително ремонт на електрическо разпределително табло/, ул. „Екзарх Йосиф", ул. „Захари Стоянов", ул. „Йосиф Цанков", ул. „Княжевска" /включително с монтаж на нов стълб за осветление/, ул. „Клисура", ул. „Криволак", ул. „Лъкатник", ул. „Мальовица", ул. „Никола Й. Вапцаров", ул. „Панайот Волов", ул. „Тулча" /включително ремонт на захранваща мрежа/, ул. „Флотска", както и по уличните мрежи на с. Николово, с. Ново село и с. Червена вода;

- извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление около Пантеона на възрожденците, в Парка на младежта и Лесопарк „Липник" и на Градския стадион;

- монтирани бяха 13 нови и бяха възстановени 4 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

- монтирани бяха вертикална сигнализация и еластична пътна предпазна ограда по главния път в с. Тетово;

- изработени бяха 36 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

- извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на бул. „Цар Освободител" с ул. „Петко Д. Петков" и бул. „Неофит Бозвели" с ул. „Борисова";

- положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по общински път с. Николово – с. Червена вода, общински път от разклона на републикански път II – 23 до с. Хотанца, бул. „Васил Левски" /на кръстовището с ул. „Даме Груев"/, ул. „Даме Груев" /на кръстовището с ул. „Никола Й. Вапцаров"/, по ул. „Кула" в кв. „Долапите", както и на места, определени за паркиране на автомобили за хора с увреждания пред бл. „Ледено езеро" Б в кв. „Дружба" 2 и пред вх. „З" на бл. „11" в кв. „Дружба" 3;

- в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 9 кучета, осиновени – 16, и бе извършена кастрация на 17 кучета. Извършена бе ваксинация на 10 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 2 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

- разпространен бе месечният културен афиш на Община Русе;

- изготвени бяха рекламни и печатни материали за церемонията по награждаване с Национална литературна награда „Елиас Канети", проведена бе работна среща относно изготвянето на видеовизитки на номинираните автори и произведения;

- изготвен бе договор за реализацията на концертния цикъл „Есенни джаз срещи", организиран от Русенската джаз колегия, който ще се проведе в Пленарна зала през октомври и ноември;

- финализиран бе проектобюджетът за 2026 г. за ремонти на читалищата;

- подписани бяха договори с училищата на територията на община Русе за осигуряване на безплатен превоз на ученици от местоживеене;

- извършени бяха проверки на ремонтните дейности в ОУ „Отец Паисий" и СУ „Васил Левски";

- изпратена бе информация до МОН за необходимите средства за осигуряване на безплатен транспорт за ученици за учебната 2025/2026 г.;

- започна раздаването на Културен чек на учениците от 12. клас в училищата на територията на община Русе;

- започна приемът на предложения за Награда „Русе - 21.век", с която се удостояват ученици и студенти от учебни заведения на територията на община Русе за изключителни постижения и завоювани награди от национални и международни състезания, олимпиади и конкурси;

- творбите за участие в XVIII Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски" бяха предадени на журито с председател русенският журналист Нели Пигулева;

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

- на 29 септември заместник-кметът Златомира Стефанова взе участие в Деня на сътрудничеството по Interreg, който се проведе в театър „Тудор Виану", гр. Гюргево. Под наслов „Интеррег за сигурност" събитието събра партньори от Румъния и България, за да отбележат важен етап - 35 г. сътрудничество по Интеррег. По време на събитието бяха направени практическите демонстрации и представяне на възможностите за интервенция и най-съвременното оборудване и технологии, закупени в рамките на проектите, финансирани в контекста на програмите Interreg, предлагайки на участниците по-широка визия за ефективни действия в извънредна ситуация. Действието подчерта ключовата роля на сътрудничеството между Румъния и България за повишаване безопасността на общностите по двата бряга на река Дунав;

- експерти на Община Русе взеха участие в партньорска среща по проект „Ресторивър". Обсъден бе напредъкът на дейностите за популяризиране на мерките за естествено задържане на вода, насочени към заинтересовани лица и граждани. В рамките на проекта ще бъдат реализирани 6 пилотни дейности в Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България и Румъния. Целта на разработваната пилотна дейност е да се намали натискът върху канализационната мрежа на града, особено при силни валежи. В България предвидената пилотна дейност ще провери доколко е възможно събраната естествена вода да поддържа жизнена зелената система на Русе. Натрупаният опит ще бъде полезен при трансформиране на градини и паркове към устойчиво управление в условията на промени в климатичните условия;

- започна подготовката за тазгодишното издание на Коледния базар, който ще се проведе в периода 28 ноември - 2 януари, като до този момент са подадени 20 заявления за участие.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

- продължава изпълнението на основните ремонтни по ул. „Кула" в кв. „Долапите" и по ул. „Велинград" в кв. „Средна кула", като бяха изпълнени асфалтобетоновите настилки и хоризонталната маркировка;

- продължава благоустрояването на бл. „Иван Дечев", бл. „Елба" и бл. „Гребенец планина". Изпълнен бе основен пласт от неплътен асфалтобетон, предстои изпълнение на плътен асфалтобетон, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация и други довършителни дейности;

- продължават основният ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на общежитие към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик" – демонтаж на амортизираните врати и прозорци, зазидани бяха и отвори с цел преустройство на сградата;

- продължават основният ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

- продължават основният ремонт и реконструкция на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания";

- продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

- Община Русе даде указания на изпълнителя на повдигнатото кръстовище при Градските хали поради констатирани дефекти и некачествено изпълнени строителни дейности;

- изградена бе фотоволтаична електрическа централа за собствени нужди с мощност от 30 kW, с цел намаляване на консумираната електроенергия от административната сграда на Община Русе на ул. „Олимпи Панов" 6;

- продължава текущият ремонт на покрива на общинската жилищна сграда на ул. „Михаил Хаджикостов" 10;

- извършени бяха 5 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

- проверени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

- извършени бяха 18 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги";

- проведена бе работна среща на тема „Партньорство за заетост и приобщаване", организирана по инициатива на родителите на деца и младежи със специални образователни потребности (СОП) и разстройства от аутистичния спектър (РАС), с цел да обедини усилията на институции, работодатели, образователни и културни структури, неправителствени организации и родителската общност;

- консултирани бяха 12 човека за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- извършени бяха 9 домашни посещения, с цел проследяване качеството на грижа и са проведени телефонни разговора със социални асистенти за месечното разписване на графици и отчети;

- подадени бяха 7 нови заявления за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа";

- консултирани бяха 23 лица, във връзка с новите промени и преминаването на електронни трудови книжки;

- подписани бяха 88 трудови договора и 88 тристранни споразумения с лични асистенти и ползватели на механизъм „Лична помощ";

- консултирани бяха 12 семейства с новородени деца по правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе и 2 семейства за програма „Асистирана репродукция";

- сключен бе договор с изпълнител за извършване на дейностите по програма „Да опазим очите на децата" при децата от четвърта възрастова група в общински детски градини;

- екипът по ранно детско развитие проведе по график специализирани занимания в Детски ясли 4, 1 и 15, проведе родителски срещи в Детски ясли 1 и 15 и тематични работни срещи с екипите от Детски ясли 5, 16, 15 на тема "Как специалистите да подкрепят децата и техните семейства в периода на адаптация", а в Детска ясли 16 бяха дадени и практически насоки за адаптацията на новопостъпилите деца в групите;

- във връзка с дейностите по програма „Спорт за свободен живот", бе проведена спортна тренировка с 10 деца с увреждания;

- експертите на Превантивно-информационния център проведоха сесия на групата за взаимопомощ на близки на зависими;

- във връзка с програма „Кодово име живот" бяха проведени 4 сесии с учениците от V и VI клас от НУИ „Проф. В. Стоянов", които обхванаха 80 деца;

- здравните медиатори извършиха патронаж в кв. „Средна кула" и кв. „Селеметя", където консултираха 22 лица за задължителната ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, както и за останалите задължителни имунизации съгласно, за Закона на здравното осигуряване и за превенция на сърдечно – съдови заболявания. Информирани бяха 11 жени за безплатни медицински прегледи на здравно неосигурени жени за диагностика на онкологични заболявания и 11 мъже за безплатни скрининг – тестове за диагностициране на сънна апнея;

- на 10 лица бе оказано съдействие за достъпа им до болнични заведения и провеждане на медицински прегледи;

- издадени бяха 38 карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания;

- на 29 септември бе въведена временна организация за безопасност на движението на ул. „Дойран" 6 и на ул. „Ильо войвода" 24 в гр. Мартен. Организирана бе и временната организация за безопасност на движението на ул. „Кавала", във връзка с провеждането на Международния фестивал „MASKA PLAY DRIFT SPECTACLE" на 4 октомври на паркинга на зала „Арена Русе".

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

- от 23 септември до 1 октомври в италианския град Ричоне група от Мажоретен състав „Екстрийм", Танцово студио „Импулс" и Фолклорно-танцов състав „Зора" взеха участие в XXII Международен фестивал „Le Spiagge d'Italia". се изявиха Мажоретният състав „Екстрийм" с ръководители Милена Лазарова и Вероника Миланова, танцово студио „Импулс" с ръководител Петя Бонева и фолклорният състав „Зора" с ръководител Ренета Стефанова. Русенските състави подготвиха специални концертни програми за двата фестивални дни, в които демонстрираха висок професионализъм, артистичност и хармония на сцената. Първата изява беше в Сан Марино, където всеки състав получи подарък от местната управа като признание за таланта на изпълнителите. Вторият концерт се състоя в град Кориано, провинция Римини, където съставите бяха отличени с плакети и грамоти за участие, а талантливите дуети от „Импулс" – Баяна Николова и Дарена Бонева, и Габриела Красимирова и Ева Радева, получиха дипломи.