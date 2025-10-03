ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отказаха се да взривяват косата на устието на р. Велека

Устието на река Велека в Синеморец. Снимка: Тони Щилиянова

Няма да се наложи взривяване на косата на устието на река Велека, водата е започнала да се оттича естествено, съобщиха от Областна управа – Бургас.

От администрацията уточняват, че е постъпило официално искане и е бил осигурен екип за извършване на контролирано взривяване, но не се е наложило операцията да бъде приведена в изпълнение.

По-рано днес Община Царево отправи искане към военните за извършване на контролирано взривяване на устието на река Велека. Мярката бе предложена с цел ускорено оттичане на водата и предотвратяване на допълнителни наводнения в района, припомня БТА.

Устието на река Велека в Синеморец. Снимка: Тони Щилиянова

