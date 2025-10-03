Етрополе търси доброволци за справяне с извънредната ситуация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с усложнената обстановка и голямото количество паднала дървесна маса по пътищата и коритата на реките, създаваща сериозна опасност, община Етрополе набира доброволци за справяне с извънредната ситуация. Това се съобщава в сайта на общинската администрация.

Оттам посочват, че за всички желаещи, сборният пункт ще бъде утре (04 октомври 2025 г). в 10:00 ч. пред сградата на Община Етрополе и пред кметствата на населените места.

Хората, които ще се включат с техника (превозни средства и резачки), ще им бъдат поети разходите за гориво, уточняват от Общината.

Усложнена е обстановката в община Етрополе поради падналия мокър сняг. В тази връзка сутринта кметът Владимир Александров свика екипа на Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, припомня БТА.