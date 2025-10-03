ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След блокирането на пътя: Обещаха нов рейс от село...

Влак прегази 21-годишен велосипедист на прелез в Пловдив

Никола Михайлов

Прелезът, на който е станал инцидента. Снимка: Google Street View

Минал при спуснати бариери, не се съобразил и със спрените автомобили 

21-годишен велосипедист загина на жп прелеза на бул. "Пещерско шосе" и "Копривщица" в Пловдив. Трагедията стана този следобед, когато младежът тръгнал да пресича при спуснати бариери. Не се съобразил със сигнализацията, нито със спрелите коли.

Заради инцидента е спряно движението по линията за Карлово.

На трагедията са станали свидетели мнозина. На място да пристигнали линейка и полиция.

 "В зависимост от това колко продължи огледът на местопроизшествието, може да се наложи друг начин за превоз на пътниците", обясни Георги Вардев от НКЖИ. По думите му в района на прелеза влаковете се движат с около 40-60 км/ч. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

