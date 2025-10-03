Прокуратурата подхвана побоя над бившия общински съветник от Пловдив

Районната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за причинена телесна повреда на 48-годишният бивш общински съветник Айри Мурад, съобщиха от държавното обвинение след запитване от "24 часа".

Разпитват се свидетели, назначени са и експертизи за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая. Срокът за приключване на проверката, която е за причиняване на средна телесна повреда, е двумесечен.

Както "24 часа" вече писа, Мурад твърди, че е бил нападнат от двама братя на ул. "Вратцата". По време на побоя му счупили крака. Нападателите са били задържани. По думите на пострадалия двамата имали заложна къща в квартала и хората говорели, че не нападат за пръв път.