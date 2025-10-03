ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След блокирането на пътя: Обещаха нов рейс от село...

Прокуратурата подхвана побоя над бившия общински съветник от Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1040
Айри Мурад със счупен крак пред сградата на Шесто районно управление в Пловдив. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Районната прокуратура в Пловдив наблюдава досъдебно производство за причинена телесна повреда на 48-годишният бивш общински съветник Айри Мурад, съобщиха от държавното обвинение след запитване от "24 часа". 

Разпитват се свидетели, назначени са и експертизи за изясняване на фактите и обстоятелствата по случая. Срокът за приключване на проверката, която е за причиняване на средна телесна повреда, е двумесечен. 

Както "24 часа" вече писа, Мурад твърди, че е бил нападнат от двама братя на ул. "Вратцата". По време на побоя му счупили крака. Нападателите са били задържани. По думите на пострадалия двамата имали заложна къща в квартала и хората говорели, че не нападат за пръв път. 

Айри Мурад със счупен крак пред сградата на Шесто районно управление в Пловдив.

