55-годишна жена е ранена след катастрофа на пътя Разград-Исперих

Жена на 55-годишна възраст от Исперих пострада при пътнотранспортно произшествие. Сигналът за инцидента е получен около 15:30 часа, съобщи говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Жената, пътуваща в посока Разград с автомобил "Нисан Микра", се е завъртяла на мократа настилка, на завой, на около километър преди жп прелеза за село Ясеновец и се е ударила в насрещно движещия се "Ситроен Джъмпер", шофиран от 49-годишен мъж от село Китанчево.

Пострадалата е откарана в болницата в Разград, където в момента се изяснява състоянието ѝ, посочи за БТА Георгиева.

Тя добави, че трафикът по пътя Разград - Исперих се регулира от екипи на "Пътна полиция", като тежките камиони се отбиват временно. Изясняват се обстоятелствата около възникването на катастрофата.