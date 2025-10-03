ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета жертва на потопа - загинал е граничен полицай, спасявал на "Елените" (Видео)

Елените след бедствието СНИМКА: 24 часа

Трета жертва взе невижданият потоп, ударил ваканционно селище Елените. Това е служител на Гранична полиция, който е участвал в издирване на пострадали, съобщи в Несебър министърът на МВР Даниел Митов.

Както "24 часа" писа по-рано днес, първо бе съобщено за починал мъж, когото първата вълна от прииждащата вода заварил в приземно помещение на хотелски комплекс в района на Елените.

Втората жертва е багерист, който заедно със свой колега се е озовал на средата на втората вълна, уточни Митов.

"Изразяваме съболезнования към близките на починалите. Призивът ни към гражданите е да не отказват евакуация. След малко ще бъдат пуснати съобщение през BG alert", каза още вътрешният министър.

Елените след бедствието СНИМКА: 24 часа

