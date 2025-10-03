Елена Йончева: Имаме нужда от дългосрочна национална програма за достъпни жилища

В ЕС ще се вземат ключови мерки, които да осигурят достъпни, достойни жилища – за покупка или наем. Сред тях ще бъдат ревизия на правилата за държавна помощ, опростени процедури за изграждане на нови домове и студентски общежития, план за по-достъпни наеми. Това заяви Елена Йончева, независим член на Европейския парламент, избрана с листата на ДПС, пред конференцията „Достъпни жилища: В търсене на най-добрите решения в Европа", на която беше домакин.

Тя припомни, че е обявена паневропейска инвестиционна платформа, разработена с Европейската инвестиционна банка, която ще осигури 10 млрд. евро капитал само за първите две години за амбициозната цел – усилени инвестиции в ново строителство и обновяване на сгради, така че до 2030 г. в Европа да се появят 1.5 милиона нови или реновирани жилища. Това е историческа възможност – за първи път жилищната политика получава толкова ясно европейско измерение, заяви Елена Йончева.

Форумът събра представители на изпълнителната, законодателната и местната власт на най-високо ниво, строителния сектор и финансовите експерти – министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, зам.-председателят на ДПС и зам.-председател на парламентарната група на партията Искра Михайлова, председателят на Камарата на строителите инж. Илиян Терзиев, бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова, експертът по международните финансови институции и европейски фондове към Българската банка за развитие Захарина Тодорова, кметът на Белица и зам.-председател на НСОРБ Радослав Ревански и кметът на Джебел Неджми Али, член на Европейския комитет на регионите и експерт по европейска финансова политика, представител на сдружение „Толерантност". Пред участниците за първи път в София докладчикът на Европейския парламент в Специалната комисия за жилищната криза Борха Хименес Ларас представи първите изводи и препоръки за решения. Зам.-министърът на Околната среда, градоустройството и климатичните промени на Република Турция Йомер Булут разказа за положителния опит в изграждането на достъпни жилища – политика, в която той е ключова фигура от близо двайсет години.

Елена Йончева определи темата за осигуряването на достъпни жилища като една от най-значимите в днешно време, както за Европа, така и за България - част от нашите социални права, част от нашата индивидуална и колективна сигурност.

Високите цени на строителството, растящите лихви по ипотеките и бумът на краткосрочните наеми доведоха до ограничено предлагане и непосилни цени. По данни на Евростат, през 2025 г. 10.6% от домакинствата в градовете отделят над 40% от дохода си за жилище. В България тези предизвикателства са още по-силни – тук доходите са по-ниски, а участието на публичния сектор в строителството на социални жилища все още е недостатъчно, каза тя.

На този фон ЕС предприема решителни стъпки. В своята реч за състоянието на Съюза в началото на септември председателят на Европейската комисията Урсула фон дер Лайен обяви първия европейски план за достъпни жилища, който се очаква да бъде представен в началото на 2026 г.

Вярвам, че България може да изгради своя модел в рамките на тази европейска инициатива. Имаме нужда от дългосрочна национална програма за достъпни жилища. Убедена съм, че ако съчетаем европейската визия с българската енергия и прагматизъм, можем да намерим решения, които ще дадат на хората най-важното – сигурен и достъпен дом, заяви още Елена Йончева.