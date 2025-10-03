Въведени са ограничителни мерки заради шарка по дребни преживни животни в Хасковско

Шарка по дребни преживни животни е регистрирана в два животновъдни обекта в село Гарваново, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково. Данните бяха оповестени по време на заседание на Областната епизоотична комисия, свикано от областния управител д-р Стефка Здравкова.

Заболяването е потвърдено с лабораторни резултати от Националната референтна лаборатория. В тази връзка е получена заповед от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните за предприемане на мерки, сред които определяне на трикилометрова предпазна зона около огнищата. В нея попадат селата Въгларово и Клокотница от община Хасково, Горски извор, Светлина, Каснаково и Добрич от община Димитровград и Минерални бани, Татерево и Сусам от община Минерални бани.

На територията на община Хасково се забраняват търговията, придвижването и транспортирането на дребни преживни животни, с изключение на предназначените за незабавно клане след преглед от ветеринарен лекар.

От Областна администрация съобщиха, че между шести и 17 октомври, в областната дирекция по земеделие, ще се приемат заявления за държавна помощ по de minimis за стопаните на овце и кози, които са засегнати от въведените мерки.

В началото на септември Хасково беше сред първите области в страната, в които се проведе среща между експерти и животновъди във връзка със заболяването шарка по овцете и козите и необходимостта от постигане на консолидирано решение относно евентуалното прилагане на ваксинация. Регионът е и сред четирите в страната, за които Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие" (УС на ДФЗ) утвърди бюджет от 2 млн. лв. по de minimis за компенсации на фермерите, чиито стада попаднаха в зоните на ограничителни мерки заради шарката по животните, регистрирана през месеците юли и август тази година, припомня БТА.