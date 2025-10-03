Заради комисията срещу корупцията бавят 200 млн. евро по плана за възстановяване (Обзор)

Подадено е искане и за третото плащане за 1,6 млрд. евро

2 млрд. евро трябва да получи България до края на годината по плана за възстановяване. 440 млн. евро от тях очакваме от втория транш, след като страната ни е изпълнила 58 от заложени 59 цели. Единствената неизпълнена обаче може да ни струва 200 млн. евро. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев в петък. ЕК имала забележки относно Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

Тя бе създадена по предложение на “Продължаваме промяната” по време на сглобката. Пак по тяхна идея това беше обвързано с второто и третото плащане по плана за възстановяване.

В момента тече процедура по избор на ново ръководство. Сега обаче повечето партии се обявиха за закриването на комисията - включително и партньорите на ПП от “Демократична България”. Причината - тя се приема като инструмент за политически репресии, обясни Томислав Дончев. Той припомни и че първоначалната идея бе съставът на КПК да се излъчва с конституционно мнозинство, но след решение на Конституционния съд от 2024 г. парламентът прие това да става с обикновено мнозинство. Според ЕК обаче това не давало достатъчно гаранции за деполитизиран орган.

За да спасим въпросните 200 млн. евро,

започват преговори с Брюксел

Сформира се специален екип, който ще включва и правосъдния министър Георги Георгиев. “Имаме 6 месеца, работейки със службите на ЕК, да преосмислим съществуването, кройката, начина на избор и работата на КПК. Трудно ще е да намерим мнозинство в Народното събрание, но се надявам на успех”, посочи Томислав Дончев. Георги Георгиев допълни, че ще се очаква ИК да посочи най-добрите практики как да се конструира КПК.

България вече е подала и искане за третото плащане по плана, което е в размер на 1,6 млрд. евро. Разчитам то да бъде обработено максимално бързо, каза Дончев. И призова всички, които изпълняват проекти, да работят качествено и в срок, който е до август догодина. Не можем да си позволим никакво забавяне от политически кавги и неуредици, категоричен беше вицепремиерът.

Правосъдното министерство вече е задействало своите задачи за третия транш, отчете Георги Георгиев. В четвъртък парламентът прие реформа за наказателнопроцесуалния кодекс и правомощията на прокуратурата. До седмица за обществено обсъждане ще се пусне и закон за лобизма, готов е и закон за промяна на публичните предприятия.

Министърът на финансите Теменужка Петкова пък съобщи, че от началото на годината по проекти, свързани с плана, са платени 1,8 млрд. лв. Тези 200 млн. евро, които може да се забавят заради КПК,

няма да се отразят на дефицита

на начислена основа, категорична беше тя.

Разплатените средства по всички оперативни програми пък достигат 3,3 млрд. лева, отчете Дончев. Договорени са 12 млрд. лева, което е 50% от всички средства. Като процес договарянето е ускорено с 50%, а плащанията - с 80 на сто.

За последните 8-9 месеца България може да се похвали с ускорение в изпълнението на всички програми. Вицепремиерът увери, че правителството ще направи всичко възможно страната ни да не губи европейски средства, както се случи по плана за възстановяване. Предизвикателства имало в проектите в сферата на т. нар. тежка инфраструктура - ВиК сектора, пътищата и железниците.

