Киселова награди заслужили учители в Севлиево

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова присъства на церемония по награждаване на заслужили учители тази вечер в Севлиево. Събитието беше под мотото „Призвание учител" и се проведе в Художествена галерия „Асен и Илия Пейкови".

„На всички учители желая да са здрави. Пожелавам им здрави нерви, да имат търпението, което се изисква, за да са вдъхновители... Пожелавам ви онова търпение и онази любов, която не сте дали на близките, да я дадете на хората, с които работите, нарочно не ги наричам деца. Пожелавам ви след време както вървите по улицата, да ви казват: "Помните ли ме, аз съм ваш ученик". Учителската професия е онази професия, която създава всички останали", каза по време на церемонията Наталия Киселова. Тя връчи отличие на Цанка Ненчева, дългогодишен директор на Детска градина „Радост" в Севлиево. Ненчева е удостоена и със званието „Учител на годината 2025" в направление „Директори и заместник-директори".

Други 16 преподаватели и възпитатели от учебни заведения на територията на община Севлиево получиха отличия в церемонията „Призвание учител".

Сред гостите на събитието бяха Таня Михайлова, заместник-министър на образованието, д-р Иван Иванов, кмет на община Севлиево, Красимира Йорданова, заместник-кмет на Община Севлиево, Юлия Влаева, представител на Регионално управление на образованието – Габрово, д-р Явор Памукчиев, председател на Общински съвет – Севлиево.

Форумът е организирано от Училищно настоятелство – Севлиево, Общински координационен съвет на Синдиката на българските учители, Сдружение на директорите в средното образование в Република България и със съдействието на Община Севлиево и КТ „Подкрепа".

Председателят на Училищно настоятелство – Севлиево Светла Георгиева посочи, че тържествената церемония се организира по повод 5 октомври – Международен ден на учителя.