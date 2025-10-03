ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само 6-има полеви играчи от Първа лига годни за Ис...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21426420 www.24chasa.bg

Пристигнаха у нас още два изтребителя F-16

2352
Български самолет F-16 Block 70. Снимка: Министерство на отбраната

Още два изтребителя F-16 Block 70, произведени за българските военновъздушни сили, пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево". Бойните машини долетяха от Португалия, където извършиха междинно кацане след презокеански полет.

"До края на годината ангажиментът на "Локхийд Мартин" е да пристигнат в България и останалите четири самолета. Бойните дежурства предварително е предвидено да започнат от средата на 2026 година и те не са свързани с усвояването на технологията. В момента вървят и обучения на пилоти – имаме 6 обучени пилота и 15 са в процес на подготовка", каза премиерът Росен Желязков, предаде БНТ.

Български самолет F-16 Block 70. Снимка: Министерство на отбраната

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Български Фермер

Последно от

Здраве

Водещи новини

България е волейбол! Вярно, но само донякъде