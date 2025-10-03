Пристигнаха у нас още два изтребителя F-16

Още два изтребителя F-16 Block 70, произведени за българските военновъздушни сили, пристигнаха в авиобаза "Граф Игнатиево". Бойните машини долетяха от Португалия, където извършиха междинно кацане след презокеански полет.

"До края на годината ангажиментът на "Локхийд Мартин" е да пристигнат в България и останалите четири самолета. Бойните дежурства предварително е предвидено да започнат от средата на 2026 година и те не са свързани с усвояването на технологията. В момента вървят и обучения на пилоти – имаме 6 обучени пилота и 15 са в процес на подготовка", каза премиерът Росен Желязков, предаде БНТ.